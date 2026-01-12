Nasry Asfura sostiene reuniones clave en Washington

El presidente electo de Honduras, Nasry Tito Asfura, sostuvo reuniones estratégicas en Washington, Estados Unidos, con funcionarios de primer nivel, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Estas son las imágenes...
La visita de Nasry Asfura es parte de una gira oficial por Estados Unidos e Israel, según informó la Oficina del Presidente Electo, que busca sentar las bases de su mandato mediante una cooperación internacional sólida en áreas clave.
Entre los ejes prioritarios de la agenda figuran el comercio, la inversión, la seguridad, la migración y el fortalecimiento institucional, considerados fundamentales para el inicio de su administración.
A las 4:00 de la tarde, Nasry Asfura se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
Durante este diálogo se enfatizó la cooperación en seguridad, migración, gobernanza y desarrollo económico, consolidando un respaldo político y diplomático que posiciona a Asfura como interlocutor clave de Washington para los próximos años.
Además, Nasry Asfura sostuvo una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que abordaron temas vinculados a la cooperación económica entre ambos países.
El Departamento de Comercio informó a través de sus redes sociales que durante la reunión se discutieron asuntos relacionados con el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.