Nasry Asfura inicia su agenda en Israel con recorrido agrícola

San Pedro Sula, Honduras.

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, destacó que el primer recorrido realizado por Nasry Asfura tras salir del aeropuerto este sábado estuvo enfocado en el sector agrícola, con una visita directa a fincas donde se aplican tecnologías innovadoras para el desarrollo del campo. Según expresó el diplomático a través X, la agenda inició sin actos protocolares y se trasladó de inmediato a fincas agrícolas, con el objetivo de conocer herramientas y soluciones prácticas que ya están transformando la producción y que podrían adaptarse a las necesidades de los agricultores hondureños.

"Directamente desde el aeropuerto, nos dirigimos a fincas agrícolas para conocer tecnologías innovadoras que ofrecen soluciones prácticas y eficientes, ideales para los agricultores hondureños", escribió el embajador. Subrayó que estas herramientas buscan llevar al sector agrícola hondureño a un nuevo nivel, apostando por la innovación como motor de desarrollo económico. Israel manifestó su expectativa de lograr acuerdos con el nuevo gobierno hondureño en áreas como innovación, agricultura, recursos hídricos, salud y otras tecnologías estratégicas para el desarrollo.

"Volvamos al campo y transformémoslo", dijo finalmente el representante israelí, al remarcar que el impulso al agro será clave en la visión de crecimiento y modernización del país. En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, arribó a Israel para cumplir una agenda de reuniones con altas autoridades de ese país, como parte de una gira internacional que también incluyó una visita previa a Estados Unidos.