¿Cuál es el objetivo de la visita de Nasry Asfura a Israel?

Jerusalén, Israel

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, llegó este sábado a Israel, en una visita que marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre ambos países. Su llegada fue destacado por el Gobierno israelí a través de un video oficial de bienvenida difundido en redes sociales. “Bienvenido a Israel. La llegada del presidente electo marca un nuevo hito en la amistad entre nuestras naciones”, expresó Israel en el video, en el que se resalta que Honduras e Israel comparten una amistad histórica que continuará fortaleciéndose en esta nueva etapa política. En el mensaje también se recordó el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, decisión adoptada hace algunos años, señalando que la bandera hondureña “flamea con orgullo en nuestra capital eterna y en el corazón del pueblo judío”.

Israel subrayó que los vínculos entre ambos países trascienden la diplomacia, al recordar que en diciembre de 2020, tras los huracanes que afectaron a diversas regiones de Honduras, una delegación humanitaria israelí viajó para brindar asistencia al pueblo hondureño. Asimismo, la grabación destacó que miles de hondureños han visitado Israel, fortaleciendo el intercambio cultural y religioso con una tierra considerada cuna de la fe judeocristiana. "Una amistad entre pueblos que hoy se fortalece aún más", señaló el mensaje.

En busca de nuevos acuerdos

Israel manifestó su expectativa de lograr acuerdos con el nuevo gobierno hondureño en áreas como innovación, agricultura, recursos hídricos, salud y otras tecnologías estratégicas para el desarrollo. El mensaje fue reforzado a través de la red social X, donde Israel publicó: “¡Bienvenido a Israel, presidente electo de Honduras, Nasry Asfura! Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre nuestras naciones. Seguiremos trabajando juntos para cooperar en la construcción de un mejor futuro para nuestros pueblos”.

¡Bienvenido a Israel, presidente electo de Honduras @titoasfura! 🇮🇱🇭🇳



Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre nuestras naciones.



Seguiremos trabajando juntos para cooperar en la construcción de un mejor futuro para nuestros pueblos.... pic.twitter.com/ntp97BWjBn — Israel en Español (@IsraelinSpanish) January 17, 2026