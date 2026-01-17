Nasry Asfura llega a Israel y es recibido por embajador

San Pedro Sula.

En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, arribó a Israel para cumplir una agenda de reuniones con altas autoridades de ese país, como parte de una gira internacional que también incluyó una visita previa a Estados Unidos. La llegada de Asfura se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, y fue recibida por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, quien destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al presidente electo de Honduras, mi amigo Tito Asfura, a Israel”, expresó el diplomático a través de sus redes sociales. Goren también recordó una de las frases más conocidas del mandatario electo: “Trabajo, trabajo y más trabajo”, como reflejo del enfoque que marcará su gestión.

Como Tito dice: “Trabajo, trabajo y más trabajo”. pic.twitter.com/SdYoqu6cFf — Nadav D. Goren🎗️ (@Nadavgoren) January 17, 2026