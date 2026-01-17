Nasry Asfura llega a Israel y es recibido por embajador

En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, arribó a Israel para cumplir una agenda de reuniones con altas autoridades de ese país, como parte de una gira internacional que también incluyó una visita previa a Estados Unidos.
La llegada de Asfura se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, y fue recibida por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, quien destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
“Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al presidente electo de Honduras, mi amigo Tito Asfura, a Israel”, expresó el diplomático a través de sus redes sociales.
Goren también recordó una de las frases más conocidas del mandatario electo: “Trabajo, trabajo y más trabajo”, como reflejo del enfoque que marcará su gestión.
Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al Presidente electo de Honduras mi amigo @titoasfura a Israel.— Nadav D. Goren🎗️ (@Nadavgoren) January 17, 2026
Esta visita simboliza la sólida alianza entre nuestras naciones y nuestros pueblos.
Como Tito dice: “Trabajo, trabajo y más trabajo”. pic.twitter.com/SdYoqu6cFf
Durante su estadía, Asfura sostendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar; el presidente Isaac Herzog; y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entre los temas en agenda figura el restablecimiento de las relaciones diplomáticas al más alto nivel, luego de que Honduras retirara a su embajador en 2025 en medio del conflicto en Gaza.
La Embajada de Israel en Honduras también dio la bienvenida al mandatario electo y expresó su confianza en que el encuentro contribuirá a estrechar los lazos de cooperación, amistad y desarrollo entre ambos países.