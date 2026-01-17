  1. Inicio
Nasry Asfura llega a Israel y es recibido por embajador

Nadav Goren, embajador de Israel en Honduras, celebró la llegada del presidente electo y dijo que "simboliza la alianza sólida entre nuestros países"

a llegada de Asfura se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, y fue recibida por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren.
San Pedro Sula.

En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, arribó a Israel para cumplir una agenda de reuniones con altas autoridades de ese país, como parte de una gira internacional que también incluyó una visita previa a Estados Unidos.

La llegada de Asfura se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, y fue recibida por el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, quien destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al presidente electo de Honduras, mi amigo Tito Asfura, a Israel”, expresó el diplomático a través de sus redes sociales.

Goren también recordó una de las frases más conocidas del mandatario electo: “Trabajo, trabajo y más trabajo”, como reflejo del enfoque que marcará su gestión.

Durante su estadía, Asfura sostendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar; el presidente Isaac Herzog; y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entre los temas en agenda figura el restablecimiento de las relaciones diplomáticas al más alto nivel, luego de que Honduras retirara a su embajador en 2025 en medio del conflicto en Gaza.

La Embajada de Israel en Honduras también dio la bienvenida al mandatario electo y expresó su confianza en que el encuentro contribuirá a estrechar los lazos de cooperación, amistad y desarrollo entre ambos países.

