Hallan narcolaboratorio y 22 mil arbustos de coca en zona montañosa de Tocoa

La Fuerza Naval de Honduras informó sobre el aseguramiento de una plantación de aproximadamente 22 mil arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullajes de largo alcance desarrollados por el Primer Batallón de Infantería de Marina, quienes lograron ubicar la plantación distribuida en unas cuatro manzanas de tierra en una zona de difícil acceso.
Durante el operativo, los efectivos también localizaron un narcolaboratorio artesanal que presuntamente era utilizado para el procesamiento de pasta base de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia la posible producción y transformación de la droga en el lugar.
Las autoridades indicaron que se realizarán las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) para proceder con la erradicación de la plantación y la destrucción del narcolaboratorio, como parte de las acciones en el combate al narcotráfico en el territorio nacional.