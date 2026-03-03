Hallan narcolaboratorio y 22 mil arbustos de coca en zona montañosa de Tocoa

Tocoa, Colón

La Fuerza Naval de Honduras informó sobre el aseguramiento de una plantación de aproximadamente 22 mil arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullajes de largo alcance desarrollados por el Primer Batallón de Infantería de Marina, quienes lograron ubicar la plantación distribuida en unas cuatro manzanas de tierra en una zona de difícil acceso.