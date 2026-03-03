  1. Inicio
Hallan narcolaboratorio y 22 mil arbustos de coca en zona montañosa de Tocoa

El hallazgo se registró en el Parque Nacional Botaderos, donde se contabilizaron aproximadamente 22 mil arbustos distribuidos en cuatro manzanas de tierra

Hallan narcolaboratorio y 22 mil arbustos de coca en zona montañosa de Tocoa

La Fuerza Naval de Honduras localizó la plantación en el Parque Nacional Botaderos.

Tocoa, Colón

La Fuerza Naval de Honduras informó sobre el aseguramiento de una plantación de aproximadamente 22 mil arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue ejecutada mediante labores de inteligencia y patrullajes de largo alcance desarrollados por el Primer Batallón de Infantería de Marina, quienes lograron ubicar la plantación distribuida en unas cuatro manzanas de tierra en una zona de difícil acceso.

Durante el operativo, los efectivos también localizaron un narcolaboratorio artesanal que presuntamente era utilizado para el procesamiento de pasta base de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia la posible producción y transformación de la droga en el lugar.

Las autoridades indicaron que se realizarán las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) para proceder con la erradicación de la plantación y la destrucción del narcolaboratorio, como parte de las acciones en el combate al narcotráfico en el territorio nacional.

