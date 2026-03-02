Allanamientos en La Ceiba deja el primer capturado ligado a narcotrafico

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este lunes ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía contra una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la administración de bienes ilícitos en la zona norte y nororiental del país.
En la residencial Turín de La Ceiba se detuvo a Martín Mauricio Flores Vallecillo. “Es uno de los principales investigados y, una vez que concluya este allanamiento, será trasladado a Tegucigalpa. Además, se han identificado a otras personas que se dedican a la recepción, custodia y logística para el traslado de grandes cargamentos de cocaína que vienen desde Suramérica”, dijo Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.
Esta investigación surge a partir de la incautación de 2,835 kilos de cocaína ejecutada por FESCCO y ATIC el 21 de abril de 2024, cargamento que fue interceptado en altamar en el sector denominado Tasbarraya, en Gracias a Dios, cuando era transportado en una lancha tipo “go fast” registrada como “Ismael”, en una acción coordinada con la Fuerza Naval de Honduras (FNH).
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, mediante el análisis de información técnica y vigilancias, lograron vincular directamente a varias personas encargadas de la logística de los cargamentos, identificando a los líderes de esta organización independiente, quienes coordinaban el traslado de droga desde Colombia hacia Honduras.
De acuerdo con la investigación y el análisis, el presunto cabecilla de esta organización de tráfico de drogas ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado, reflejado en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.
Los operativos se desarrollan con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba.
El Ministerio Público ratificó su compromiso de contrarrestar a las organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico transnacional de drogas y de continuar con la estrategia de dar seguimiento a los casos de incautación de cocaína, mediante la identificación de las personas involucradas en estos ilícitos.