Allanamientos en La Ceiba deja el primer capturado ligado a narcotrafico

La Ceiba, Atlántida.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este lunes ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía contra una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la administración de bienes ilícitos en la zona norte y nororiental del país.

En la residencial Turín de La Ceiba se detuvo a Martín Mauricio Flores Vallecillo. “Es uno de los principales investigados y, una vez que concluya este allanamiento, será trasladado a Tegucigalpa. Además, se han identificado a otras personas que se dedican a la recepción, custodia y logística para el traslado de grandes cargamentos de cocaína que vienen desde Suramérica”, dijo Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.

Esta investigación surge a partir de la incautación de 2,835 kilos de cocaína ejecutada por FESCCO y ATIC el 21 de abril de 2024, cargamento que fue interceptado en altamar en el sector denominado Tasbarraya, en Gracias a Dios, cuando era transportado en una lancha tipo “go fast” registrada como “Ismael”, en una acción coordinada con la Fuerza Naval de Honduras (FNH).