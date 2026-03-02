  1. Inicio
  2. · Sucesos

Allanamientos en La Ceiba deja el primer capturado ligado a narcotrafico

Aseguramientos contra estructura criminal de narcotráfico a la que la Atic le incautó más de 2.8 toneladas de cocaína en 2024

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:32 -
  • Carlos Molina
Allanamientos en La Ceiba deja el primer capturado ligado a narcotrafico

Como Martín Mauricio Flores Vallecillo fue identificado el primer detenido en un operativo policial en La Ceiba.

 Foto: Ministerio Público
VER MÁS FOTOS
La Ceiba, Atlántida.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este lunes ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía contra una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la administración de bienes ilícitos en la zona norte y nororiental del país.

En la residencial Turín de La Ceiba se detuvo a Martín Mauricio Flores Vallecillo. “Es uno de los principales investigados y, una vez que concluya este allanamiento, será trasladado a Tegucigalpa. Además, se han identificado a otras personas que se dedican a la recepción, custodia y logística para el traslado de grandes cargamentos de cocaína que vienen desde Suramérica”, dijo Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.

Esta investigación surge a partir de la incautación de 2,835 kilos de cocaína ejecutada por FESCCO y ATIC el 21 de abril de 2024, cargamento que fue interceptado en altamar en el sector denominado Tasbarraya, en Gracias a Dios, cuando era transportado en una lancha tipo “go fast” registrada como “Ismael”, en una acción coordinada con la Fuerza Naval de Honduras (FNH).

MP sigue pista a estructura criminal tras millonario cargamento incautado

Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, mediante el análisis de información técnica y vigilancias, lograron vincular directamente a varias personas encargadas de la logística de los cargamentos, identificando a los líderes de esta organización independiente, quienes coordinaban el traslado de droga desde Colombia hacia Honduras.

De acuerdo con la investigación y el análisis, el presunto cabecilla de esta organización de tráfico de drogas ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado, reflejado en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

Los operativos se desarrollan con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba.

El Ministerio Público ratificó su compromiso de contrarrestar a las organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico transnacional de drogas y de continuar con la estrategia de dar seguimiento a los casos de incautación de cocaína, mediante la identificación de las personas involucradas en estos ilícitos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias