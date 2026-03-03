Testigos señalan que el incendio en Fantasy Island habría iniciado en la cocina

Roatán, Honduras

Los reportes desde la zona del siniestro detallaron sobre el posible origen del siniestro en el reconocido complejo hotelero de la zona insular del país.

En altas horas de la noche del lunes y madrugada de este martes continuaron las labores para sofocar el voraz incendio que consumió gran parte del Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán , Islas de la Bahía.

Según relatos de personas en el lugar, las llamas habrían comenzado en el área de la cocina. “Escuchamos una explosión, aunque no sabemos qué fue”, dijo un testigo.

Debido a que la infraestructura del complejo es mayormente de madera, el fuego se propagó en cuestión de minutos, envolviendo gran parte de las instalaciones antes de que pudiera ser controlado.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras redobló esfuerzos para evitar que el fuego continuara extendiéndose, logrando controlar las llamas casi en la madrugada.

A esta labor se sumó de manera vital la Alcaldía Municipal de Roatán, que desplazó cisternas cargadas con agua para abastecer a las unidades de socorro, dado que la magnitud del incendio requirió un flujo constante del vital líquido.

