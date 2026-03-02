Selección Femenina juega nuevo partido eliminatorio en el Nacional: ¡entrada gratis!

Con el objetivo de mantener la ilusión rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la Selección Femenina de Honduras recibe este miércoles 4 de marzo a su similar de Trinidad y Tobago en un decisivo compromiso eliminatorio.
Para esta ocasión, el Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario en donde el equipo de Mario Abadía buscará conseguir su primer triunfo en el proceso eliminatorio dentro de un grupo que comparte con El Salvador (actual líder), Barbados y la escuadra trinitense.
Actualmente, la Bicolor marcha en el tercer lugar del grupo F de las eliminatorias de Concacaf tras haber caído 3-0 ante El Salvador el pasado 2 de diciembre.
Con este panorama y con la necesidad de sumar de a tres puntos, las seleccionadas hondureñas están ante una gran oportunidad de volverse a meter en la pelea por el primer lugar, el cual da acceso a la siguiente ronda en el torneo clasificatorio.
Entrada gratis
A la espera de contar con una buena afluencia de aficionados, la FFH ha anunciado que la entrada al Chelato Uclés será completamente gratis para todas las personas que deseen ir a alentar a la Bicolor femenina.
El partido entre Honduras y Trinidad y Tobago está programado para las 7:00 p.m., siendo una prueba de supervivencia para el equipo de Mario Abadía, quien para este compromiso convocó a 24 futbolistas, entre ellas 10 jugadoras que militan en el extranjero en ligas como las de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua.