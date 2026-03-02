Esposada de manos y pies llegó Katherine Yulibeth Romero a su juicio por abuso

San Pedro Sula, Honduras

Este lunes inició en la sala cuarta del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula el juicio oral y público contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad. El proceso judicial contra Romero Sorto (de 28 años), quien llegó ayer a los tribunales a las 9:58 am encadenada de manos y pies, enfrenta cargos por violación continuada calificada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas. El juicio estaba programado para el 2 y 3 de marzo, por lo que este día las partes procesales continuarán con el debate.

La causa salió a la luz el 26 de mayo de 2025, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutó una orden de captura en un centro comercial de esta ciudad, tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, “ocurrieron a lo largo de seis años, durante las visitas de fin de semana a su padre y los periodos en que él y su hermana de 10 años quedaban bajo el cuidado de la acusada”.