"Tenía 8 años cuando comenzó mi infierno con el esposo de mi tía"

Él le decía que nadie le creería, y ella lo sabía. Unos vecinos lo habían acusado de acosar a una hija adolescente, pero él lo negó y le creyeron a él.“Para mí, que era una niña, eso fue suficiente”, comenta, con un hilo de incredulidad y miedo en la voz. A eso se sumaban las amenazas: que les daría una golpiza, que mataría a su familia, que se quedarían solos él y ella, todo eso la obligó a seguir callando, atrapada en un silencio que parecía no tener fin.Se volvió rebelde, contestona, hacía lo que quería porque sentía que el mundo observaba y nadie hacía nada. “Pero en realidad, mi entorno nunca se lo pudo imaginar”, admite ahora, como si esa rebeldía hubiera sido su única forma de sobrevivir a un secreto que la consumía por dentro.A los 13 años se fue a vivir a Choluteca. Allí, por primera vez, el abuso físico se detuvo, pero la sombra de lo vivido seguía presente. Evitaba las reuniones familiares en su aldea, no dormía en casa de nadie, llegaba y se iba el mismo día intentando escapar no solo del lugar, sino de los recuerdos que lo habitaban.A los 15 años, sus padres insistieron en que su fiesta debía celebrarse en la aldea, con los amigos de toda la vida, por lo que no tuvo opción y volvió. Recuerda que, en medio de ese momento que debía ser suyo, entró a la casa de su tía para buscar unas cosas y, de repente, él apareció. “Me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza: ‘Esa p*** se está volviendo mujer’”, recuerda, pero esta vez no se quedó callada y describe con detalle y dureza lo ocurrido: "Tomé un cuchillo y le advirtí que, si se acercaba, se lo iba a enterrar hasta que se desangrara”. Desde entonces hizo todo lo posible por no volver.A los 16 años tuvo su primer celular, pero lejos de traer libertad, el acoso se volvió constante, no podía ir a la playa ni asistir a una fiesta estudiantil, cada mensaje era una amenaza. “Me decía que si yo estaba con alguien él lo iba a matar, que yo era suya... no tuve una adolescencia normal”, reclama, dejando al descubierto una juventud atacada por el miedo y el control.Posteriormente, terminó el bachillerato y consiguió trabajo en una empacadora de camarón. Allí conoció a un joven que le pidió salir; aunque ella no le contó toda su historia, se lo insinuó, y él decidió comentarlo con su madre.Ese mismo día llegó a la casa y la encontró llorando, temblando. “Me preguntó por qué no se lo había dicho”, explica, condensando todo el dolor que había cargado en silencio.