$!Consumaron 52 abusos sexuales en escuelas y colegios de Honduras

Estos actos atroces no solo tienen un impacto devastador en la vida de las víctimas, sino que también plantean serias preguntas sobre la seguridad y la responsabilidad dentro de los entornos educativos.

El abuso sexual a menudo se mantiene en secreto debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema de denuncia. Actos inaceptables y que van en contra de los derechos humanos fundamentales ocurren frente a las narices de las mismas autoridades educativas de Honduras, quienes no han podido frenar el ciclo de impunidad.

Lo mismo pasó con la ocupación de los agresores, donde en 31 hechos se desconoce el dato puesto que no se colocó al recepcionar, pero en nueve de ellos participaron docentes, según señalan documentos.

Del total de reportes que maneja la Fiscalía en sus archivos, en 24 expedientes no se consignó el oficio de la víctima al momento de procesar la denuncia, pero sí se supo que de estos, 20 eran estudiantes activos .

“Sabemos que es algo que ocurre mucho, pero existe poca cultura de la denuncia. Los afectados pueden confiar en nosotros y, aunque no somos un filtro perfecto, hacemos lo mejor posible”, aseguró.

Desde la sección de denuncias en la Departamental de Cortés, su coordinador Sergio Sabillón analiza a diario múltiples actas asociadas a acoso escolar, discriminación y otros eventos, pero menos de abuso sexual. No es que no suceda, sino más bien, se calla. “Cuando aquí cae la denuncia, la documentamos y una vez que tenemos los reportes emitimos un oficio para el director distrital. En ocasiones allá mismo se arregla todo y concluye, pero cuando hay delito sexual de por medio ya es con el Ministerio Público”, refrendó el funcionario.

Un cuarto registro señala que “comienzo denunciándolo porque enamora a mi hija de sexto grado, no la nombro por miedo a que nos haga daño, ya que es muy violento y ya tiene denuncia judicial por violación. No sé por qué las autoridades permiten que un enfermo sexual esté dirigiendo una escuela”.

Los abusos en entornos educativos pueden ocurrir en diversas formas, como el acoso sexual, los tocamientos no deseados, la violación y la explotación sexual. Estos actos pueden ser perpetrados por miembros del personal escolar, profesores, compañeros de clase o incluso extraños. La prevalencia exacta del problema es difícil de determinar debido a la subnotificación y al estigma asociado, pero estudios indican que es más común de lo que se cree.

”Tenemos un ambiente escolar que debería ser de seguridad y denuncia, pero no está funcionando”: Lizeth Coello, directora nacional de la Dinaf

Lizeth Coello, quien hasta hasta poco fungía como directora de programas y proyectos de la Red Coiproden y quien ahora es la nueva directora nacional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), lamentó que los abusos sexuales en los establecimientos de la Secretaría de Educación aún sean una realidad.

No obstante, aclaró que se trata de una violencia generalizada -y no particular en los centros educativos-, vinculada particularmente a la pobreza y poca salud de las comunidades.

Coello pormenorizó que esta situación pasa por tres avenidas: la primera tiene que ver con maestros que se enteran de la situación que atraviesan algunos menores, pero que no informan por miedo a represalias; algunos catedráticos incurren en abuso de autoridad, intimidación y chantaje respecto a notas y tareas.

Esto represanta un importante desafío por revisar el perfil de los docentes, su formación académica y su relación con los estudiantes.

Por último, la médico y ahora funcionaria considera que más allá del sinnúmero de denuncias por acoso, hay un crecimiento exponencial de abusos sexuales en el ambiente escolar, lo cual es ampliamente preocupante.

Coello no concuerda con que la Secretaría de Educación tiene protocolos tibios para atender estos casos, pues argumenta que de nada sirve tener sólidos procesos, si no existe un sistema operador de justicia que garantice que quien denuncia no sufrirá las consecuencias.

Existen diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a apoyar a las víctimas de violencia sexual, brindándoles asistencia, orientación y recursos.

Lorengelin Roque, especialista en protección de niñez en World Vision, mostró su pesar porque estos casos recurrentes de abuso sexual se hayan normalizado en Honduras.

“Este no solo es un tema de la Secretaría de Educación, es una temática de interés nacional que debe ser abordada en todos los ámbitos. Recién en abril lanzamos una campaña contra la trata infantil con el propósito de concienciar acerca de esta problemática”, dijo la profesional del Derecho.

Roque indicó que continúan trabajando en capacitaciones sobre este y otros temas a nivel comunitario y escolar, con el apoyo de instituciones como la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y alcaldías, todos actores claves en el engranaje de prevención y justicia.

Los abusos sexuales pueden tener consecuencias devastadoras para su bienestar físico, emocional y académico. Se pueden generar traumas como depresión, ansiedad y fobia, y mientras más tiempo pasa sin el abordaje adecuado, se incurre en el riesgo de ser un potencial abusador.