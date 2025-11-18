Condenan a hombre por abuso a niña mientras hacía tareas escolares

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público informó que Danny Joel Enamorado Rivera fue condenado a una pena de nueve años con nueve meses de prisión por el delito de violación en perjuicio de una niña. Según lo detalles, los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2025, alrededor de las seis de la tarde, cuando la menor se encontraba en el comedor de su vivienda realizando tareas escolares, mientras su mamá atendía clientes en una pulpería.

De acuerdo con el MP, fue en ese momento en el cual Enamorado Rivera aprovechó que la niña se encontraba sola y se acercó a ella, posteriormente la agredió sexualmente usando su fuerza física. Luego de la agresión, la niña informó a su madre lo sucedido, quien de inmediato interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes.