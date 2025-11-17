9 años de prisión a hombre por abuso a mujer con discapacidad en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) informó que Royin Javier Lozano Banegas fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de una mujer con discapacidad auditiva y de lenguaje. Según informaron las autoridades, el hecho sucedió cuando el agresor ingresó por la fuerza a la habitación de la víctima, ubicada detrás de una pulpería propiedad de su madre, en el momento en que ella dormía.

Durante el ataque, la amenazó de muerte para evitar que gritara o pidiera ayuda. Posteriormente procedió a agredirla sexualmente. La víctima relató que intentó detenerlo, pero sus súplicas no fueron escuchadas. El ataque terminó cuando el hermano de la mujer apareció en la habitación tras haber observado lo que ocurría a través de una abertura. Al ser confrontado, el agresor huyó de inmediato. Luego, la madre de la víctima acudió al MP para interponer la denuncia correspondiente.