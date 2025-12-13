  1. Inicio
Teletón 2025 supera la meta de 77.5 millones de lempiras

La Teletón Honduras 2025 cerró sus 27 horas de transmisión al superar la meta económica establecida, gracias a la solidaridad de ciudadanos y empresas.

  Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 19:26
  • Aneth Flores
Teletón Honduras 2025 alcanza y supera su meta solidaria.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Tras cumplirse las 27 horas exactas de transmisión, la Teletón Honduras 2025 alcanzó y superó la meta económica estipulada, confirmando una vez más el compromiso de los hondureños con las personas con discapacidad.

En el último cómputo oficial, registrado a las 12:00 de la madrugada del 14 de diciembre, la recaudación final ascendió a 78,213,000 lempiras, cifra que permitió superar el objetivo de 77.5 millones de lempiras fijado para esta edición.

Actualización del último cómputo oficial de la Teletón 2025.

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

La jornada solidaria, desarrollada bajo el lema “Teletón es servicio”, reunió durante más de un día a ciudadanos, empresas e instituciones que respondieron al llamado de apoyar una causa quetransforma vidas.

Teletón 2025: estas son las primeras empresas en sumarse con donativos

La jornada se transmitió desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, con un mensaje constante de esperanza, inclusión y compromiso social.

Las donaciones continúan llegando, impulsadas por la solidaridad de los empresarios y hondureños dentro y fuera del país, quienes año tras año convierten a la Teletón en uno de los eventos más esperados y significativos del calendario nacional.

Patrocinadores como Banco de Occidente, BAC, Grupo Q, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, La Alcaldía del Distrito Central, Cargill y otros se han sumado a la jornada solidaria.

 (Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA)

A lo largo de su trayectoria, la Teletón ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños. Su misión es seguir con la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento, y promover la inclusión de las personas con discapacidad.


Redacción web
Aneth Flores

