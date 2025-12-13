Teletón 2025 supera la meta de 77.5 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.

Tras cumplirse las 27 horas exactas de transmisión, la Teletón Honduras 2025 alcanzó y superó la meta económica estipulada, confirmando una vez más el compromiso de los hondureños con las personas con discapacidad.

En el último cómputo oficial, registrado a las 12:00 de la madrugada del 14 de diciembre, la recaudación final ascendió a 78,213,000 lempiras, cifra que permitió superar el objetivo de 77.5 millones de lempiras fijado para esta edición.