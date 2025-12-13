Teletón 2025 supera la meta de 77.5 millones de lempiras

Tras cumplirse las 27 horas exactas de transmisión, la Teletón Honduras 2025 alcanzó y superó la meta económica estipulada, confirmando una vez más el compromiso de los hondureños con las personas con discapacidad.
En el último cómputo oficial, registrado a las 12:00 de la madrugada del 14 de diciembre, la recaudación final ascendió a 78,213,000 lempiras, cifra que permitió superar el objetivo de 77.5 millones de lempiras fijado para esta edición.
La jornada solidaria, desarrollada bajo el lema “Teletón es servicio”, reunió durante más de un día a ciudadanos, empresas e instituciones que respondieron al llamado de apoyar una causa quetransforma vidas.
La jornada se transmitió desde el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, con un mensaje constante de esperanza, inclusión y compromiso social.
Las donaciones continúan llegando, impulsadas por la solidaridad de los empresarios y hondureños dentro y fuera del país, quienes año tras año convierten a la Teletón en uno de los eventos más esperados y significativos del calendario nacional.
A lo largo de su trayectoria, la Teletón ha atendido y beneficiado a más de 11 millones de hondureños. Su misión es seguir con la iniciativa del empresario José Rafael Ferrari, fundador de este movimiento, y promover la inclusión de las personas con discapacidad.