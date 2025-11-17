Carbonizado en busito de iglesia hallan el cuerpo de una persona en SPS

San Pedro Sula.

Una persona fue hallada desmembrada y calcinada en el interior de un vehículo durante la madrugada de este lunes en la colonia Buenos Aires, San Pedro Sula. El hallazgo se produjo cerca del bulevar del Norte, cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), después de que el Cuerpo de Bomberos recibiera a las 3:15 de la madrugada un reporte de incendio vehicular.

Al llegar, confirmaron que el microbús estaba envuelto en llamas y que en su interior se hallaba un cuerpo completamente carbonizado. Las autoridades aún no identifican a la víctima. Se informó que la unidad, un busito blanco, pertenece a la iglesia evangélica Tabernáculo de Avivamiento Kairos. “Por las características del cuerpo se observan posibles fracturas en las extremidades”, explicó uno de los rescatistas.