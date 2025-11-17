  1. Inicio
Carbonizado en busito de iglesia hallan el cuerpo de una persona en SPS

El cuerpo quedó en el interior de un busito en la colonia Buenos Aires

El incendio ocurrió durante la madrugada en la colonia Buenos Aires.

San Pedro Sula.

Una persona fue hallada desmembrada y calcinada en el interior de un vehículo durante la madrugada de este lunes en la colonia Buenos Aires, San Pedro Sula.

El hallazgo se produjo cerca del bulevar del Norte, cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), después de que el Cuerpo de Bomberos recibiera a las 3:15 de la madrugada un reporte de incendio vehicular.

Al llegar, confirmaron que el microbús estaba envuelto en llamas y que en su interior se hallaba un cuerpo completamente carbonizado. Las autoridades aún no identifican a la víctima. Se informó que la unidad, un busito blanco, pertenece a la iglesia evangélica Tabernáculo de Avivamiento Kairos.

“Por las características del cuerpo se observan posibles fracturas en las extremidades”, explicó uno de los rescatistas.

El microbús quedó destruido casi en su totalidad, en especial la parte frontal. Un bus escolar estacionado cerca no sufrió daños. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para iniciar las pesquisas.

Honduras acumula 1,999 homicidios entre el 1 de enero y el 17 de noviembre, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). Los departamentos más afectados por la violencia siguen siendo Cortés, Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, Colón y Atlántida.

Redacción La Prensa
