Lo declaran culpable de matar a su pareja y lo dejan en libertad con medidas

Siguatepeque, Honduras

Un tribunal de sentencia de Siguatepeque declaró culpable a un ingeniero identificado como Jair Rigoberto Euceda López por el delito de feminicidio en perjuicio de su pareja Lesbi Gisela Márquez Perdomo, sin embargo, el imputado continuará en libertad bajo medidas sustitutivas.

El fallo condenatorio fue emitido por mayoría de votos, luego de que una de las juezas del tribunal disintiera de la culpabilidad del acusado, según se conoció en la audiencia.

De acuerdo con la información judicial, el imputado se ha defendido en libertad desde su captura, tras haber ofrecido una caución económica, lo que permitió que los jueces le mantuvieran las medidas distintas a la prisión preventiva.

Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la restricción de cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Las autoridades informaron que la audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 9 de abril, fecha en la que el ahora declarado culpable deberá comparecer ante el tribunal.

En dicha audiencia, el Ministerio Público solicitará una pena de entre 25 y 30 años de prisión por el delito de feminicidio, el cual, según la legislación hondureña, no admite medidas sustitutivas a la prisión.