Tragedia en El Cajón: tres hombres mueren ahogados en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Tres personas perdieron la vida por ahogamiento en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, en el sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, mientras realizaban labores en una empresa acuícola.

Las víctimas laboraban para la empresa dedicada al cultivo de tilapia en la zona, según reportes preliminares.

De acuerdo con la información inicial, los tres trabajadores habrían caído al agua y sus cuerpos quedaron atrapados en las denominadas “peceras” del embalse, lo que complicó las labores de rescate.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazó al lugar y mantiene operaciones de búsqueda y recuperación, a la espera de una embarcación especializada para acceder al punto donde se encuentran los cuerpos.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de las víctimas, mientras continúan las labores en la zona con apoyo de equipos de socorro.

El hecho ha generado consternación entre compañeros de trabajo y pobladores del sector, debido a las condiciones en las que ocurrió el incidente dentro del embalse.