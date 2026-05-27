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Tirotean a un hombre cuando se conducía en una camioneta en Coxen Hole en Roatán

Mario Saúl Martínez Medina, con antecedentes por drogas y orden de captura, fue herido a balazos en Coxen Hole. Bomberos lo trasladaron al Hospital Satuyé de Roatán

Tirotean a un hombre cuando se conducía en una camioneta en Coxen Hole en Roatán

Camioneta en la que se conducía Mario Saúl Martínez Medina al momento de ser tiroteo.
Roatán, Islas de la Bahía

El hombre atacado a balazos este miércoles en el sector de Coxen Hole de Roatán, Islas de la Bahía, identificado como Mario Saúl Martínez Medina, tenía antecedentes por tráfico de drogas y una orden de captura vigente, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

El ataque armado se registró en pleno centro de Coxen Hole, cuando sujetos desconocidos interceptaron al conductor de una camioneta, color rojo y le dispararon en repetidas ocasiones.

El hecho violento generó alarma entre ciudadanos, comerciantes y personas que se encontraban en la zona al momento del ataque.

De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala, por lo que fue trasladada de emergencia hacia un centro asistencial.

Mario Saúl Martínez Medina herido de bala.

Mario Saúl Martínez Medina herido de bala.

Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron asistencia en el lugar y realizaron el traslado urgente del herido hacia el Hospital Satuyé de Roatán.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen y desplegaron operativos en la zona para intentar ubicar a los responsables del ataque.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que equipos especializados ya realizan las primeras diligencias para establecer el móvil del hecho violento.

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Redacción La Prensa
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