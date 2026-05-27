Sicarios en motocicleta matan a un abogado en La Jigua, Copán

Copán, Honduras

El abogado Fredy Fernando Leiva Ramos, de 30 años, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el municipio de La Jigua, Copán, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos que se conducían a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda del profesional del derecho y, sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones mientras este realizaba tareas domésticas en el patio de su casa.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos y familiares alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

Según relataron sus familiares, Leiva Ramos ya había sido víctima anteriormente de un atentado criminal del cual logró sobrevivir. Tras ese hecho, el abogado interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Sin embargo, este miércoles fue nuevamente atacado de forma violenta, perdiendo la vida en el lugar antes de poder ser auxiliado por personas cercanas.

Familiares también informaron que el abogado había contraído matrimonio con su compañera de hogar hace menos de un mes, por lo que la tragedia ha causado mayor consternación entre sus seres queridos y amistades.

Personas cercanas describieron a Fredy Fernando Leiva como un hombre respetado y apreciado en la comunidad, cuya muerte ha provocado tristeza entre familiares y amigos que hoy lamentan su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni reportan capturas relacionadas con el caso.