Extranjeros en Honduras podrán portar su residencia digital en el celular

San Pedro Sula

El carnet de residencia de los extranjeros que viven en Honduras será incorporado al formato digital y podrá usarse en la banca, comercios y cualquier otro servicio en el que dicho documento también es válido de manera física.

Lo anterior será una realidad después que autoridades de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger) y del Instituto Nacional de Migración (INM) firmaron un convenio interinstitucional con el que se pretende fortalecer la infraestructura digital del Estado a través de la Billetera Electrónica Nacional (Bien), la cual será lanzada oficialmente por la Diger en las próximas semanas.

El objetivo es que los residentes extranjeros puedan portar su documento digital en sus dispositivos móviles, para así utilizarlo de forma ágil en cualquier comercio o institución donde necesiten identificarse, según destacó el ministro de la Diger, Elmer Ferrera.

Dicho convenio, con el cual se marca un paso clave en la modernización de los servicios públicos y la transformación digital en Honduras, fue firmado por el ministro Ferrera, así como por el director ejecutivo del INM, Carlos Cordero.

Según datos del Instituto Nacional de Migración de 2025 publicados por La Prensa, Honduras registraba entre 39,000 y 40,000 extranjeros residentes o con permisos migratorios activos. De estos al menos 9,950 viven en San Pedro Sula.