Liga Contra el Cáncer realizará evaluaciones gratuitas para pevenir cáncer de piel

San Pedro Sula, Honduras.

Con el propósito de fortalecer la prevención y promover la detección temprana del cáncer de piel, la Liga Contra el Cáncer informó que del 8 al 12 de junio realizará la Semana del Lunar, una jornada médica gratuita dirigida a personas que presentan lesiones pigmentadas o cambios sospechosos en la piel. La actividad se llevará a cabo en el edificio 2 de la institución, en horario de 7:00 am a 11:00 am, como parte de las acciones de concienciación en torno al Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora cada 13 de junio para sensibilizar sobre una enfermedad que, pese a ser de las más comunes, es también altamente prevenible. La doctora Claudia Gutiérrez, dermatóloga de la Liga Contra el Cáncer, explicó que durante la jornada se ofrecerán consultas gratuitas enfocadas en la evaluación de lunares y otras lesiones que hayan cambiado de color, forma o tamaño, así como aquellas que presenten síntomas como picazón o dolor, señales que pueden requerir una valoración especializada. Para reforzar la atención, la institución contará con el apoyo de dermatólogos de la Asociación Hondureña de Dermatología, quienes se sumarán al equipo médico de la Liga durante los días de la campaña, con el fin de ampliar la cobertura y atender a la mayor cantidad posible de personas que acudan en busca de evaluación.

La especialista recordó que en la edición anterior se atendieron más de 300 pacientes, de los cuales alrededor de 30 fueron diagnosticados con cáncer de piel, lo que evidencia la importancia de este tipo de jornadas para identificar casos a tiempo. En ese sentido, señaló que la expectativa para este año es superar esa cifra, ya que en ocasiones anteriores incluso se registraron personas que acudieron días después de finalizada la jornada y que requerían valoración, lo que refleja la necesidad del servicio. También explicó que si durante la consulta se detectan lesiones sospechosas, la Liga Contra el Cáncer brinda la posibilidad de realizar biopsias gratuitas, un paso clave para confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer de piel y permitir la atención oportuna. En los casos en que la lesión no amerite biopsia, los especialistas brindarán seguimiento médico y orientación. Para esta edición también se contará con el apoyo de casas farmacéuticas, que aportarán muestras médicas y otros insumos para los asistentes. La atención será por orden de llegada, por lo que no será necesario agendar cita previa. Los pacientes únicamente deberán presentarse desde temprano y pasará por un filtro inicial que determinará si la lesión requiere o no evaluación dermatológica especializada.