Evalúan hotel incautado en Colón para albergar policías que investigan masacre

Trujillo, Colón

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, zona de la masacre que cobró la vida de 20personas el pasado jueves 21 de mayo, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, inspeccionó este lunes el edificio donde funcionaba el hotel “Family”, ubicado en la comunidad de Ilanga, sector margen izquierda de Trujillo.

El inmueble, que actualmente se encuentra incautado, está siendo evaluado por las autoridades estatales para convertirse en el posible alojamiento de un fuerte contingente de agentes policiales que llegó al sector con el fin de dar con los responsables de la muerte múltiple.

Este pelotón llegó el pasado viernes para brindar apoyo directo a las operaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención 19 (Umep-19). Durante su recorrido, el funcionario de seguridad se dirigió a la comunidad a través de los medios de comunicación, para enviar un mensaje de tranquilidad ante la situación delictiva de la región, pidiendo un margen de confianza para las investigaciones en curso.