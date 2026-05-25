Identifican a la víctima número 20 de la masacre en la finca de aldea Rigores

Juan Ángel Ayala fue identificado como la víctima número 20 de la masacre en Rigores, Trujillo, Colón, ocurrida el jueves 21 de mayo. El cuerpo de don Juan Ángel fue hallado en la finca.
La madrugada de ese jueves, hombres armados llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana en la aldea de Rigores, del municipio de Trujillo, situada en el departamento de Colón.
Hasta el momento, las autoridades que investigan la matanza no tienen pistas sobre los responsables del asesinato múltiple, que cuenta entre las víctimas a tres menores de entre 14 y 16 años, y tres mujeres que eran hermanas.
Aunque el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó la noche de este domingo en un programa televisivo que están cerca de presentar a los presuntos autores materiales del hecho.
El ministro agregó que las investigaciones se apoyan en entrevistas e inteligencia sobre estructuras criminales con control territorial. Las capturas requieren pruebas firmes y órdenes judiciales.
En un ambiente de dolor, consternación y exigencia de justicia, familiares, amigos y compañeros comunitarios dieron el último adiós a las víctimas de Rigores el fin de semana.
Cristian Eduardo Núñez, un exintegrante de bandas de guerra, es una de las víctimas.
Una mujer llora sobre un féretro durante el funeral de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite en Rigores.
Personas asisten al velorio de Martín Ramos en Nueva Vida en la aldea Rigores.
Armando Suchite, padre de dos de las personas asesinadas, dijo que sus hijos "solo se dedicaban a trabajar" y no se explica qué pudo suceder para que se produjera esta matanza.
El fin de semana, las veinte víctimas recibieron sepultura en Rigores, la comunidad donde ocurrió la masacre.