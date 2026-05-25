Atroz crimen: Abogada Carla López fue acuchillada y torturada en Colón

La muerte violenta de la abogada Carla Yessenia López Brizuela, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este lunes dentro de su vivienda ha generado consternación en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
De acuerdo con las primeras indagaciones, varios individuos ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Lomitas y sometieron a la profesional del Derecho mientras sus tres hijos menores de edad permanecían encerrados en otra habitación de la casa.
El hecho ocurrió en la colonia Lomitas de dicha comunidad, donde vecinos alertaron a las autoridades tras conocer lo sucedido dentro de la vivienda de la abogada.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.
De acuerdo con información recabada por investigadores, el cuerpo de López Brizuela presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, además de señales de agresión física.
Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que el ataque iba dirigido específicamente contra la víctima, debido a la forma en que actuaron los responsables dentro de la vivienda.
El crimen también ha generado impacto porque el esposo de Carla López, el abogado Rómulo Arturo Lemus Peña, fue asesinado el 2 de julio de 2024 en el municipio de Cucuyagua, Copán.
En aquel atentado, la ahora fallecida y su suegro resultaron heridos, por lo que posteriormente se habría trasladado a la comunidad de Quebrada de Arena junto a sus hijos.
Hasta el momento, los cuerpos de investigación no han confirmado si ambos hechos violentos guardan relación, aunque las indagaciones continúan en desarrollo.
La muerte de la abogada ha provocado consternación entre familiares, vecinos y habitantes de la zona, una comunidad que además enfrenta tensiones derivadas de conflictos agrarios registrados en los últimos meses.