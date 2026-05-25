Con chaleco antibalas, casco y pasamontañas llegó exfiscal Francia Medina a tribunales de SPS

A inicios de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer dos recursos de amparo interpuestos por la defensa de Medina Martínez. El Poder Judicial explicó que el sobreseimiento implicaba que el tribunal dio por finalizado el análisis de los recursos constitucionales sin pronunciarse sobre el fondo de los reclamos presentados.