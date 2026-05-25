Con chaleco antibalas, casco y pasamontañas llegó exfiscal Francia Medina a tribunales de SPS

La exfiscal Francia Sofía Medina llegó este miércoles a los Juzgados de San Pedro Sula para conocer el fallo tras el juicio en su contra por el caso de la sustracción millonaria de fondos del Banco Central de Honduras.
Medina se presentó a los tribunales custodiada por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
La imputada llevaba puesto un chaleco antibalas, casco de protección y pasamontañas.
Sin embargo, la lectura del fallo fue reprogramada para el próximo miércoles 27 de mayo.
Debido a que el expediente judicial aún no ha sido remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Sala 5 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
Cabe mencionar que Medina Martínez fue sometida a juicio oral y público a finales de noviembre de 2025, acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que vinculaban a la exfuncionaria con la supuesta sustracción de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo con la acusación, el dinero habría sido retirado mediante 22 transacciones y correspondía a fondos decomisados en procesos relacionados con lavado de activos, narcotráfico y extorsión. Las autoridades sostuvieron que dichos recursos permanecían bajo custodia judicial como parte de investigaciones criminales de alto impacto.
La exfiscal fue capturada el 29 de noviembre de 2023 en su residencia ubicada en la colonia Valle del Sol, en San Pedro Sula. En noviembre de 2025 cumplió el período máximo de dos años de prisión preventiva que establece la ley para el desarrollo del juicio oral y público, proceso que continuó dentro de los plazos legales establecidos.
A inicios de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer dos recursos de amparo interpuestos por la defensa de Medina Martínez. El Poder Judicial explicó que el sobreseimiento implicaba que el tribunal dio por finalizado el análisis de los recursos constitucionales sin pronunciarse sobre el fondo de los reclamos presentados.