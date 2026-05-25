La oferta de trabajo de Jungkook atrae a más de 4 millones de fans

Una publicación de Jungkook, integrante de BTS, generó una ola de reacciones entre sus seguidores después de que el artista expresara su interés en encontrar a una persona que lo ayude a grabar y editar contenido audiovisual durante sus actividades.
El 24 de mayo, Jungkook compartió en sus redes sociales un video grabado en Las Vegas, Estados Unidos. En las imágenes se le observa conduciendo una motocicleta por una extensa zona desértica. Según medios especializados en entretenimiento, el vehículo pertenece a una reconocida marca italiana de motocicletas de lujo. Junto al video, el cantante escribió: "Busco a alguien para filmar. En serio. Si eres bueno editando, ¡vamos de gira juntos!".
La publicación se volvió viral, ha recibido más de 4 millones de reacciones y comentarios de seguidores, además de la interacción de RM, líder de BTS, Suga y V, lo que volvió a poner de manifiesto la popularidad internacional del artista.
Más tarde, Jungkook amplió su solicitud con otro mensaje: “Busco a alguien que pueda grabar videos y tomar fotos increíbles. ¡Conseguiré el equipo como sea! ¡Por favor, contáctenme!”.
La propuesta despertó el interés de millones de seguidores, quienes interpretaron la publicación como una invitación informal para colaborar con el cantante durante futuras actividades relacionadas con la gira del grupo.
Jungkook ha mostrado en diversas ocasiones su interés por la producción audiovisual. Entre otros proyectos, participó en la grabación y dirección de contenidos para BTS, incluido el video musical de “Life Goes On”.
La publicación también demostró la reacción de V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, compañero de grupo de Jungkook. Tras ver el mensaje, V comentó de manera humorística: “Entonces buscaré un fotógrafo”, una respuesta que rápidamente llamó la atención de los seguidores de BTS.
V apareció posteriormente en una presentación del grupo portando en Las Vegas, Nevada, una cámara fotográfica mientras grababa a Jungkook durante una actuación, un gesto que fue ampliamente comentado por los fans.
Las imágenes y videos del momento circularon rápidamente en X, antes Twitter, y en TikTok donde numerosos usuarios destacaron la amistad y complicidad entre ambos artistas.
Entre las reacciones de los seguidores se multiplicaron comentarios que resaltaban el talento fotográfico de V y la cercanía que mantiene con Jungkook. Algunos incluso bromearon con que el integrante ya había encontrado al camarógrafo y fotógrafo que estaba buscando.