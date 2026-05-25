La oferta de trabajo de Jungkook atrae a más de 4 millones de fans

El 24 de mayo, Jungkook compartió en sus redes sociales un video grabado en Las Vegas, Estados Unidos. En las imágenes se le observa conduciendo una motocicleta por una extensa zona desértica. Según medios especializados en entretenimiento, el vehículo pertenece a una reconocida marca italiana de motocicletas de lujo. Junto al video, el cantante escribió: "Busco a alguien para filmar. En serio. Si eres bueno editando, ¡vamos de gira juntos!".