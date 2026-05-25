Lucía Méndez revela que fue contratada por Pablo Escobar: “Estaba petrificada”

Al no saber lo que pasaría, y tras tocarle una fibra sensible, su mamá dijo: “Acércate a Dios, Pablo”. Según Lucía, esas palabras bastaron para que al narcotraficante se le llenaran los ojos de lágrimas y respondiera: “Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón”.