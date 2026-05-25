Lucía Méndez revela que fue contratada por Pablo Escobar: “Estaba petrificada”

Además de ser una consagrada artista, Lucía Méndez ha sorprendido en más de una ocasión con sus inesperadas anécdotas.
La actriz hizo público el alarmante momento que vivió hace años al cantar frente a uno de los narcotraficantes más temidos de Colombia sin saber de quién se trataba.
La situación sorprendió a sus seguidores y, hasta el día de hoy, sigue generando impacto.
Durante su participación en el programa de YouTube de Isabel Lascurain, Lucía Méndez recordó que la contrataron como a cualquier otra persona, por lo que nunca imaginó que se presentaría frente a Pablo Escobar.
Su contratación fue directa con Martha Pérez, su mamá, y desconocía que se trataba de un evento “privado”, lo que significó una mayor sorpresa.
El día del show en Medellín, uno de los datos que le brincó de inmediato fue que en el lugar había solo 100 personas, pero una de ellas llamó su atención desde el primer momento.
“Veía a un señor gordito, uno llenito, con un armario muy bonito, que si yo movía las manos, él movía las manos; cantaba y cantaba, decía: ‘Salud’ y él: ‘Salud’. O sea, todo lo que yo decía, él lo hacía”, recordó.
En uno de los cambios de vestuario, la mamá de Lucía Méndez se acercó y le dijo que el hombre que estaba sentado en los primeros lugares era Pablo Escobar. En ese momento, la cantante sintió un miedo terrible que describe como: “Estaba petrificada”.
Pese a que Lucía Méndez regresó al escenario, ya no se desenvolvió de la misma manera. Pero eso no fue todo, pues después del show, Pablo Escobar pidió hablar con ella, pues deseaba saludarla.
De acuerdo con Lucía Méndez, cuando Pablo Escobar entró al camerino, expresó la admiración que sentía por ella, a quien consideraba su “amor platónico”. “Me gusta mucho Tú o nadie, yo veo sus novelas”, recuerda Lucía que dijo.
Al no saber lo que pasaría, y tras tocarle una fibra sensible, su mamá dijo: “Acércate a Dios, Pablo”. Según Lucía, esas palabras bastaron para que al narcotraficante se le llenaran los ojos de lágrimas y respondiera: “Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón”.
Esa conversación fue la única que sostuvieron con Pablo Escobar, pues nunca lo volvieron a ver, pero al otro día les mandó personal para que las llevara al aeropuerto y les mandó flores, asegurando que siempre sería su amigo.