Horóscopo de hoy, 25 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se te presentarán hoy muchas y diversas complicaciones en el trabajo; pese a tu afán de quedar bien con todo el mundo, tendrás que delegar y hacerte cargo de las cuestiones que realmente te correspondan, si no quieres salir mal parado.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás que actuar con más disciplina y no tanta generosidad si quieres ahorrar. De vez en cuando déjate también invitar por los amigos y la familia, o reduce tus salidas, porque a este paso acabarás teniendo deudas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vas a notarte con más cansancio de lo normal y no te adaptarás a los horarios que manejas. Son claros síntomas de que necesitas más y mejor descanso. El amor te depara buenas noticias que quizá estuvieras esperando.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los asuntos de pareja se han ido complicando el fin de semana, y tendrás que tomar algunas decisiones que afectan a ese ámbito, pero también a tu trabajo. Deberás agarrar el toro por los cuernos y hablar con sinceridad, caiga quien caiga.
LEO (23 julio - 22 agosto). Te ha llegado el momento de tomar decisiones. Ese asunto laboral que te trae de cabeza puede ir complicándose hasta extremos muy perjudiciales para tus intereses si no te pones con ello. Piensa en una estrategia clara, y afróntalo cuanto antes.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La llegada de más y más trabajo puede llegar a desesperarte, cuando ya creías que no dabas más juego, pero aguantarás bien si tienes claro que estás sembrando para recoger los frutos en un futuro cercano.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La empresa o el sector en que te mueves cambiará de condiciones, y eso puede llevarte a cambios relevantes, por ejemplo en tu lugar de residencia. Contarás con el apoyo familiar, aunque no exento de ciertas condiciones.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Una reunión de amigos puede dar paso al ámbito de las confidencias, te servirán para desahogarte y también para divertirte con las ocurrencias de los demás, pero sobre todo para aprender de los errores que todo solemos repetir.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los proyectos en común con tu pareja te ayudarán a lograr la estabilidad que necesita tu relación, pero es probable que para ello te comprometas a cambios drásticos, desde la compra de una casa a la llegada de hijos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No abuses del consumismo indiscriminado o tus finanzas sufrirán una recaída de la que no te recuperarás en mucho tiempo. Hay otras formas de desahogarte si lo que necesitas es eso, por ejemplo, practicar deporte o hablar con amigos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tus enormes ganas de empezar con algo nuevo que renueve tus ilusiones será el motor para una nueva etapa que se abre ante ti y que te reportará muchos beneficios a nivel personal y, sobre todo, a nivel profesional.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el ámbito laboral, puedes sufrir el acoso de un compañero que intentará fastidiarte por culpa de un malentendido que no has solucionado a tiempo. Será cuestión de hablarlo para que no llegue la sangre al río, porque aunque tengas razón, saldrás salpicado.