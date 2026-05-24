El cantante Caleb Shomo se declara gay tras 14 años de matrimonio

Caleb Shomo, rockero de Beartooth, se declaró abiertamente gay tras más de 14 años de matrimonio con su esposa, Fleur Shomo.
"Últimamente ha habido mucha especulación sobre mi vida personal y siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos", escribió en Instagram el sábado. "Soy un hombre gay orgulloso. Es algo que he estado asimilando y asimilando en mi vida desde hace bastante tiempo", añadió Caleb.
El músico, de 33 años, dijo que reprimir su orientación sexual ha sido "difícil" y que se siente "avergonzado" por no haberse permitido "profundizar en ello durante tanto tiempo".
“Pasé una década reprimiendo mis sentimientos con alcohol, y sinceramente, cuando decidí dejarlo y concentrarme en explorar por qué me sentía así durante tanto tiempo, fue un camino directo hacia la reconciliación con mi sexualidad, con la esperanza de que eventualmente me lleve a experimentar el amor propio”, escribió.
Caleb dijo que se prometió a sí mismo expresarse “de todo corazón y plenamente” en su próximo álbum. “Adondequiera que me lleve, lo seguiré y me niego a diluir nada, desde la música hasta el contenido de las letras y la forma en que me presento”, escribió.
“Solo haré lo que me haga feliz en lo más profundo y lo que sea la representación más honesta de quién soy. Creo que es imposible amar cada parte de ti si no te enfrentas a cada parte de ti de frente. Estoy tratando de finalmente sentirme orgulloso de quien soy y creo que este es un paso fundamental en ese camino”, agregó Caleb.
El ex integrante de Attack Attack! El vocalista concluyó su publicación agradeciendo a quienes le han mostrado amor y apoyo. “Animo a cualquiera que esté luchando con su identidad a que se dé compasión. Tenga paciencia. Sea honesto consigo mismo”, escribió.
“Esfuércense en lugar de reprimir sus sentimientos, pensando que así cambiarán, como hice yo. Guardarse estas cosas solo les hace daño a ustedes y a quienes los rodean. Los quiero a todos, y espero que esto sea un paso en la dirección correcta para amarme a mí mismo algún día”.
La esposa de Caleb, Fleur, también publicó en Instagram, escribiendo que los últimos meses han sido “un tiempo muy desconcertante y doloroso” para ambos. “Pero siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Su bienestar me ha importado más que cualquier otra cosa en el mundo”, escribió.
La copresentadora del podcast “My Top 5”, de 41 años, dijo que vio la “confusión y el dolor” que Caleb sufrió al luchar con su sexualidad, pero no supo cómo ayudarlo. “Nunca deseas nada más para tu pareja que su bienestar. Además, te preguntas constantemente si eres mala persona por inquietarte sobre qué significa todo esto para tu vida y por la rabia que sientes”, compartió.
“Soy la única que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación. Apoyarlo mientras lo pierdo todo ha sido increíblemente difícil de comprender”, añadió Fleur.
“Puedes amar y apoyar a tu pareja en el momento más difícil de su vida, y al mismo tiempo sentirte completamente destrozada y perderte a ti misma. Te lo cuestionas todo. Pero he aprendido que lo único que no necesito cuestionar es nuestra historia. Digan lo que digan, yo la conozco”. Fleur comentó que estar casada con Caleb durante 14 años ha sido “maravilloso y lleno de diversión, aventuras y amor”.