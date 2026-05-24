El cantante Caleb Shomo se declara gay tras 14 años de matrimonio

“Puedes amar y apoyar a tu pareja en el momento más difícil de su vida, y al mismo tiempo sentirte completamente destrozada y perderte a ti misma. Te lo cuestionas todo. Pero he aprendido que lo único que no necesito cuestionar es nuestra historia. Digan lo que digan, yo la conozco”. Fleur comentó que estar casada con Caleb durante 14 años ha sido “maravilloso y lleno de diversión, aventuras y amor”.