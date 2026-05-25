Flick tiene otro refuerzo: ¡Se despide de un club y regresa al Barcelona!

El Barcelona cerró una gran temporada ganando el título de la Liga Española 2025-2026 y la Supercopa de España. Los azulgranas ya se empiezan a movilizar de cara a la siguiente temporada.
Ahora, el equipo de Hansi Flick se tomará un descanso, eso sí, la directiva no se detiene y ya empieza a confeccionar detalles para la plantilla en la próxima campaña.
Parte de los jugadores ya se están preparando para encarar el Mundial 2026. Los que no fueron convocados se alistarán para la pretemporada tras la justa mundialista.
Es por ello que Hansi Flick ya está planificando ya la postemporada, pero antes recuperó a un jugador que regresa al club tras irse cedido en la campaña anterior.
Hablamos de Héctor Fort, el juvenil que emprendió una aventura con el Elche de la Liga para la recién finalizada temporada, pero que ahora tendrá que volver con los azulgranas.
El jugador tuvo una irregular temporada con el Elche, que por mala fortuna se fue lesionado y hasta tuvo que pasar por el quirófano.
Luego de finalizar la temporada con un Elche que se salvó del descenso, Fort utilizó sus redes sociales para despedirse del que fue su club en la última.
"Cuando puse rumbo a Elche, tenía dudas y miedos sobre cómo encajaría o cómo me ibas a recibir... pero desde el primer momento me di cuenta que este club iba a ser mi hogar", comenzó relatando en su extenso comunicado.
"Me acogiste desde el primer día, me tendiste la mano y me hicieron uno más de la franja verde. He aprendido y mejorado más de lo que podía imaginar, valorando cada victoria como si fuera la última y disfrutando cada minuto que jugaba con ustedes"
Además, agradeció: "A mis compañeros, al staff y a la afición: GRACIAS de corazón. Estoy infinitamente agradecido por el año que he vivido aquí".
Y explicó: "Las lesiones que me han impedido estar al 100% cuando el equipo más lo necesitaba me han hecho valorarlos y disfrutarlos aún más, tanto en los buenos momentos como en aquellos más difíciles".
"Me voy orgulloso, feliz y lleno de aprendizajes que, sin duda, me han hecho mejor futbolista", continuó.
Y finalizó: "Hoy el Elche sigue siendo equipo de Primera División y lo será la temporada que viene. Muchas gracias y ¡Mucho Elche!".
Ahora, Héctor Fort ya pone la mirada en su regreso al Barcelona y este lunes se instaló en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde se encontraban Gavi, Lamine o Frenkie de Jong.
El jugador buscará regresar en óptimas condiciones para ganarse un lugar en el primer equipo del Barcelona.