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Estos futbolistas podrían irse del Motagua: Uno ha pedido su salida

Tras conquistar un nuevo título y celebrar una temporada llena de emociones, el mercado de fichajes comienza a moverse dentro del Motagua.

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El Motagua logró su título 20 en la Liga Nacional tras vencer en tanda de penales al Marathón. En la plantilla hay varios jugadores que se han quedado sin contrato.

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Motagua logró el título 20 en su historia y tras haberlo logrado se vienen algunas cambios en el conjunto azul. Habrá bajas y altas de cara al siguiente certamen.

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El Motagua en la próxima campaña tendrá participación en la Copa Centroamericana y deben de confeccionar su plantilla para dicho torneo.
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Javier López, DT español, logró su primer campeonato y seguirá con el equipo azul al menos hasta 2027.
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Marlon Licona: El portero finalizó contrato y está en duda su continuidad con Motagua. Ha ganado varios títulos en el equipo azul.

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Marcelo Santos termina su contrato y muy posiblemente no continúe.
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En las redes sociales ha surgido el rumor de que Marcelo Santos podría llegar al Olimpia, pero el mismo defensor ha negado dicha información.
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Luis Vega: El defensor finalizó contrato con Motagua y es agente libre.

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Riky Joel Zapata : El lateral izquierdo finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. Está en veremos su continuidad en el equipo azul.

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Carlos Meléndez: El experimentado defensor central ha estado lesionado por más de un año y está en veremos su continuidad en Motagua.

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Debido a que ha estado lesionado, Carlos Meléndez podría cambiar de aires y no seguir en Motagua.

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Óscar Padilla Discua: El centrocampista de contención finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. En el equipo azul buscan su renovación.
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John Kleber: el delantero brasileño finalizó su contrato con Motagua y como consecuencia es agente libre.

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Carlos Mejía: Tras el título, el volante zurdo reveló que no seguiría en Motagua.

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Aaron Barrios: Puede irse a préstamo debido a la falta de minutos en Motagua.

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