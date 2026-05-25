Estos futbolistas podrían irse del Motagua: Uno ha pedido su salida

El Motagua logró su título 20 en la Liga Nacional tras vencer en tanda de penales al Marathón. En la plantilla hay varios jugadores que se han quedado sin contrato.
Motagua logró el título 20 en su historia y tras haberlo logrado se vienen algunas cambios en el conjunto azul. Habrá bajas y altas de cara al siguiente certamen.
El Motagua en la próxima campaña tendrá participación en la Copa Centroamericana y deben de confeccionar su plantilla para dicho torneo.
Javier López, DT español, logró su primer campeonato y seguirá con el equipo azul al menos hasta 2027.
Marlon Licona: El portero finalizó contrato y está en duda su continuidad con Motagua. Ha ganado varios títulos en el equipo azul.
Marcelo Santos termina su contrato y muy posiblemente no continúe.
En las redes sociales ha surgido el rumor de que Marcelo Santos podría llegar al Olimpia, pero el mismo defensor ha negado dicha información.
Luis Vega: El defensor finalizó contrato con Motagua y es agente libre.
Riky Joel Zapata : El lateral izquierdo finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. Está en veremos su continuidad en el equipo azul.
Carlos Meléndez: El experimentado defensor central ha estado lesionado por más de un año y está en veremos su continuidad en Motagua.
Debido a que ha estado lesionado, Carlos Meléndez podría cambiar de aires y no seguir en Motagua.
Óscar Padilla Discua: El centrocampista de contención finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. En el equipo azul buscan su renovación.
John Kleber: el delantero brasileño finalizó su contrato con Motagua y como consecuencia es agente libre.
Carlos Mejía: Tras el título, el volante zurdo reveló que no seguiría en Motagua.
Aaron Barrios: Puede irse a préstamo debido a la falta de minutos en Motagua.