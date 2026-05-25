Así lucen las estrellas en la alfombra de los American Music Awards 2026

Esta noche se celebra la gala de los American Music Awards 2026, donde las celebridades lucirán sus mejores atuendos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Algunas de las estrellas más famosas ya han arribado a la alfombra azul.
Josh Dun y Tyler Joseph de Twenty One Pilots.
Amaya Espinal con un sensual diseño de Larrianna.
La actriz Natalie Alyn Lind con un diseño de Sergio Hudson.
Mia Calabrese con el mismo vestido de Versace que Jennifer López utilizó en el año 2000.
Lara Raj, Sophia Laforteza, Megan Skiendiel, Daniela Avanzini y Yoonchae Jeung de la agrupación, Katseye.
Chelley Bissainthe con un vestido de Thierry Mugler.
El cantante Sombr, de Valentino.
Marciano Brunette y Jessi Draper
La cantante Paula Abdul, de Michael Costello.