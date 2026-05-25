Gemelos mueren por tos ferina en el Hospital Escuela; ya suman 13 fallecidos en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Dos gemelos murieron a causa de tos ferina en el Hospital Escuela, en el área del Materno Infantil, confirmaron autoridades del centro asistencial. Con estos dos fallecimientos, Honduras acumula 13 muertes por esta enfermedad en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta al personal sanitario, especialmente por el impacto en niños menores de tres meses. La doctora Sheybi Miralda, jefa de Emergencia del Materno Infantil, informó que el primer gemelo falleció la semana pasada, mientras que el segundo fue remitido desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar y murió durante el fin de semana.

Ambos menores eran procedentes del Distrito Central. Miralda lamentó que, pese a tener acceso a centros de salud cercanos, los niños no recibieran la vacuna correspondiente contra la enfermedad. “Desafortunadamente seguimos teniendo niños menores de tres meses complicados por este tipo de enfermedad. El llamado es a los padres de lactantes a vacunarlos y aplicarles la vacuna contra la tos ferina, porque es una enfermedad altamente contagiosa y, cuando se desarrolla, puede ser altamente mortal”, expresó la doctora. La tos ferina es una infección respiratoria bacteriana altamente contagiosa. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, y puede provocar ataques severos de tos, dificultad para respirar y complicaciones graves en bebés. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a los padres de familia para que acudan a los establecimientos de salud y completen el esquema de vacunación de los menores, principalmente en los primeros meses de vida, cuando el riesgo de complicaciones es mayor.