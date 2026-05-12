Ya son 10 los bebés fallecidos por tos ferina; Salud pide vacunar a embarazadas

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud hizo un nuevo llamado a padres de familia, encargados y mujeres embarazadas para que acudan a los establecimientos sanitarios a completar los esquemas de vacunación contra la tos ferina, una enfermedad altamente contagiosa que ya deja 133 casos confirmados y 10 muertes en Honduras durante 2026. Hommer Mejía, jefe de Vigilancia de la Salud, informó que los fallecimientos corresponden a menores de edad, principalmente recién nacidos que aún no habían alcanzado la edad para recibir su primera dosis de vacuna. “De esos 10 fallecimientos, siete corresponden a menores de 30 días de nacidos y tres a bebés de tres meses de edad. Son muertes totalmente prevenibles porque existe la vacuna”, expresó Mejía.

El comportamiento de la enfermedad mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, debido a que los casos acumulados en los primeros cuatro meses del año ya superan los reportados durante todo 2025, cuando se registraron 114 contagios. La diferencia representa un aumento de 16.6%. Según especialistas, el incremento está relacionado con la baja demanda de vacunas y con coberturas insuficientes en las regiones sanitarias del país. Datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reflejan que, durante el primer trimestre de 2026, ninguna de las 20 regiones sanitarias logró alcanzar el 24% de cobertura esperada de vacunación.

Odalis García, jefa del PAI, informó que en los primeros tres meses del año la cobertura apenas se ubicó entre 15% y 18%, un nivel considerado bajo frente al riesgo de enfermedades prevenibles. La tos ferina es una infección bacteriana que afecta el tracto respiratorio y puede provocar complicaciones graves, especialmente en bebés, niños pequeños y personas no vacunadas. En recién nacidos, el riesgo es mayor porque dependen de la protección que reciben de la madre durante el embarazo. Por esa razón, las autoridades recomiendan que las embarazadas se apliquen la vacuna entre las semanas 26 y 37 de gestación, con el objetivo de protegerse ellas y transferir defensas al bebé durante sus primeros dos meses de vida.