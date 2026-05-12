“Nos estamos quedando sin agua”: capital activa medidas ante sequía extrema

Tegucigalpa, Honduras

La capital hondureña se prepara para enfrentar uno de los períodos más críticos por falta de agua potable, en medio de bajos niveles en las represas, retraso de las lluvias y una ola de calor que agrava el panorama ambiental en la zona central del país. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que la sequía prevista para las próximas semanas representa un escenario serio para la ciudad y obligará a tomar medidas preventivas para proteger el suministro. “Lo que vamos a vivir este verano es serio. Ojalá que llueva, ojalá que Dios nos traiga más lluvia, pero tenemos que prepararnos. Hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor”, expresó Zelaya durante su participación en el programa 30/30, la noche del domingo 10 de mayo.

De acuerdo con la información expuesta por la municipalidad, las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de Tegucigalpa y Comayagüela, operan por debajo de la mitad de su capacidad. Entre ambas acumulan 21.37 millones de metros cúbicos de agua. Los Laureles registra un 40.35% de almacenamiento, mientras que La Concepción se encuentra en 47.32%, según los datos municipales. La situación genera preocupación debido a que la temporada lluviosa aún no se consolida y el margen de reserva es limitado.





Zelaya llamó a los capitalinos a revisar sus viviendas, reparar fugas, evitar goteras y reducir el consumo innecesario de agua. “Cuidar el agua es una tarea compartida”, escribió el edil en sus redes sociales. La crisis hídrica ocurre en medio de una ola de calor que afecta al país. Según Copeco, las temperaturas en la región central podrían superar los 34 grados Celsius, mientras que en el sur se han reportado registros históricos por encima de los 41 grados. A la falta de lluvias se suma el deterioro de la calidad del aire, provocado por incendios forestales activos, humo y contaminación, una combinación que eleva los riesgos para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.