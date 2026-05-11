Inicia jornada de vacunación con meta de inmunizar a 170,000 sampedranos

San Pedro Sula, Honduras.

Con la meta de inmunizar a 170,000 sampedranos, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula lanzó este lunes la jornada nacional de vacunación y desparasitación, en medio de una creciente preocupación por la baja cobertura y aumento de casos de tosferina. El lanzamiento de la campaña se realizó en el parque central, donde participaron autoridades de la municipalidad, el congreso nacional y la Asociación Pediátrica Hondureña capítulo Valle de Sula. Mientras que en distintos puntos de la ciudad equipos de salud comenzaron a aplicar las vacunas del esquema nacional dirigidas principalmente a menores de cinco años, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Sanitaria Metropolitana, explicó que una de las prioridades de la jornada será completar los esquemas de vacunación infantil, debido a que miles de menores aún no han recibido todas las dosis correspondientes. “Tenemos una meta aproximada de 33 mil niños que tienen que iniciar a vacunarse o completar sus esquemas”, dijo. También indicó que la campaña contempla la aplicación de la vacuna contra el VPH a 4,500 adolescentes, la Tdap para más de 5,600 mujeres embarazadas y la vacuna contra la influenza a unas 126,000 personas. Durante el primer día de la jornada, las brigadas de salud fueron desplegadas en el parque central y sectores como la colonia Fraternidad, Ticamaya, Flor de Cuba, El Porvenir y Santa Marta.

Las autoridades adelantaron que las actividades continuarán mañana en zonas como el bordo El Limonar, Río Blanco, la colonia El Paraíso, Valle de Sula, colonia Morales y Suyapa del sector Chamelecón. Villatoro reconoció que los bajos índices de cobertura mantienen en alerta al sistema sanitario, especialmente tras el repunte de enfermedades prevenibles. “En lo que va del primer trimestre del año nuestras metas oscilan en un 20% de cobertura”, informó. La funcionaria recordó que antes de la pandemia Honduras era uno de los países referentes en vacunación en la región, pero en los últimos años los niveles han disminuido considerablemente. La preocupación aumenta por el comportamiento de la tosferina, enfermedad que ya suma 35 casos sospechosos y 17 confirmados mediante laboratorio en San Pedro Sula, así como dos fallecimientos. Villatoro hizo el llamado a la población para que lleve a sus hijos a vacunar, destacando que los biológicos cumplen con los protocolos técnicos y de conservación establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Es una vacuna segura, que se mantiene en cadena de frío y que necesitan nuestros niños para prevenir muertes”, enfatizó.