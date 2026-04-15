Salud anuncia jornada nacional de vacunación del 11 al 29 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud anunció la realización de la Jornada Nacional de Vacunación, que se desarrollará del 11 al 29 de mayo en todo el país, con el objetivo de elevar la cobertura nacional, que actualmente se mantiene por debajo del 80%. La campaña es coordinada por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y estará dirigida a niños menores de cinco años, adolescentes, embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante enfermedades prevenibles por vacunación. Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles por vacunación del PAI, explicó que la meta es acercarse a niveles óptimos de inmunización que permitan alcanzar la protección colectiva. “La expectativa con esta jornada es lograr acercarse a ese nivel óptimo, dependiendo de la respuesta de la población”, indicó.

Como parte de la estrategia, se proyecta aplicar cerca de un millón de dosis de la vacuna contra la influenza, con prioridad en niños menores de dos años, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Además, se busca completar los esquemas en menores que aún tienen vacunas pendientes. Uno de los principales retos identificados por las autoridades es la baja cobertura en niños menores de un año, una situación que ha incidido en el aumento de enfermedades como la tos ferina, que en lo que va de 2026 registra 112 casos y nueve fallecidos. Según Puerto, muchos de estos contagios se presentan en bebés menores de dos meses, lo que está vinculado a la falta de vacunación en las madres durante el embarazo. “Necesitamos que los padres lleven a sus hijos a vacunarse y que las embarazadas reciban sus dosis; es la única manera de prevenir enfermedades como la tos ferina”, subrayó.