Espinel lo eligió: Olimpia se reforzará en un puesto clave con jugador sudamericano

Olimpia está actuando de manera silenciosas en este mercado de fichajes, pero lo que tienen claro es que deben reforzar sus áreas endebles para competir por los títulos que estarán en juego en el próximo semestre.

Tras no haber podido conseguir el tricampeonato, los Leones dieron de baja a Jerry Bengtson, Santiago Ramírez, Carlos ‘Mango’ Sánchez, Josman Figueroa, Facundo Queiroz, Agustín Mulet y Elison Rivas, pero también hay algunas altas que aún no han sido anunciadas.

Ellos son: el defensor Cristian Canales y el delantero Kilmar Peña. El lateral izquierdo era otro objetivo puntual para el equipo de Eduardo Espinel tras dar de baja a los dos con los que contó el campeonato anterior.

Y ante esto Diario La Prensa pudo conocer que los albos ya tienen encaminado todo con el uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, faltan algunos flecos para cerrar la operación, pero desde nuestra información es el elegido.