Ellos integran la mesa nacional de diálogo con las bases del magisterio hondureño

El presidente Nasry Asfura instruyó la instalación de una mesa nacional de diálogo con las bases del magisterio hondureño.
El anuncio surge horas después de que los docentes convocaran a un paro nacional de brazos caídos para exigir un reajuste salarial, denunciar presuntos abusos contra el gremio y cuestionar nombramientos que, según afirman, se realizaron sin concurso.
De acuerdo con lo informado por el Poder Ejecutivo, “la Mesa Nacional de Diálogo tiene el propósito de construir acuerdos que permitan atender de manera responsable y sostenible las legítimas aspiraciones de los docentes, incluyendo el tema del ajuste salarial, así como otros asuntos de interés nacional vinculados al fortalecimiento de la educación pública y al futuro de Honduras”.
Integrantes de la mesa nacional de diálogo
La mesa estará integrada por representantes de las bases del magisterio hondureño; Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, y Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas, quien estará acompañado por su equipo técnico.
Alexis Vallecillo, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), lamentó que muchas de sus peticiones “debieron haberse hecho desde el inicio de clases, cuando se negó el reajuste salarial; pero no solo es por eso, hay una serie de nombramientos, maltrato al docente desde la Secretaría de Educación, hasta en los centros educativos en contra del docente”.
Cuestionó que existe “un trato desigual” en el uso de los recursos públicos.
Criticó que, mientras otros sectores reciben asignaciones sin mayores trámites, al magisterio se le exige documentación adicional para ejecutar el aumento salarial.