Ellos integran la mesa nacional de diálogo con las bases del magisterio hondureño

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura instruyó la instalación de una mesa nacional de diálogo con las bases del magisterio hondureño.

El anuncio surge horas después de que los docentes convocaran a un paro nacional de brazos caídos para exigir un reajuste salarial, denunciar presuntos abusos contra el gremio y cuestionar nombramientos que, según afirman, se realizaron sin concurso.

De acuerdo con lo informado por el Poder Ejecutivo, “la Mesa Nacional de Diálogo tiene el propósito de construir acuerdos que permitan atender de manera responsable y sostenible las legítimas aspiraciones de los docentes, incluyendo el tema del ajuste salarial, así como otros asuntos de interés nacional vinculados al fortalecimiento de la educación pública y al futuro de Honduras”.