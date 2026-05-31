Tegucigalpa, Honduras

La alarmante crisis de seguridad vial que afecta a las principales carreteras y ejes urbanos de la nación ha generado una reacción conjunta en el Congreso Nacional, donde diputados de las tres principales fuerzas políticas presentaron un paquete de iniciativas orientadas a mitigar el impacto de esta problemática. Las propuestas abarcan desde el alivio fiscal directo para los miles de ciudadanos que resultan con mutilaciones o fracturas graves, hasta reformas estructurales en el sistema educativo y la certificación obligatoria del transporte de carga pesada. Los legisladores coinciden en que los accidentes de tránsito han dejado de ser meros incidentes viales para transformarse en una verdadera epidemia de salud pública que enluta diariamente a los hogares hondureños y drena los recursos de los hospitales estatales. Ante la pasividad de las autoridades correspondientes para aplicar las leyes preventivas existentes, el pleno parlamentario busca activar mecanismos drásticos que fuercen un cambio cultural en las calles y brinden asistencia humanitaria a los sobrevivientes.

"Todos los días vemos que muchas personas tienen accidentes, en motocicleta, principalmente, y ahora tienen que comprar clavos por los que se paga el Impuesto Sobre Ventas; la finalidad es garantizar el derecho a la movilidad mediante la eliminación de cargas tributarias", manifestó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. La propuesta de contenido humanitario y económico fue introducida por el diputado nacionalista por Choluteca, Carlos Ledezma, mediante el proyecto de Ley de Justicia Arancelaria para la Movilidad Asistida. La pieza de correspondencia plantea exonerar de forma absoluta del pago del Impuesto Sobre la Venta (ISV) la adquisición de prótesis mecánicas, clavos ortopédicos y material de osteosíntesis, insumos médicos que registran una altísima demanda debido a la cantidad de conductores, especialmente motociclistas, que sufren politraumatismos severos en las vías públicas. Por su parte, la bancada del Partido Liberal de Honduras enfocó sus esfuerzos en la raíz del problema: la falta de cultura y conocimientos técnicos de los conductores.