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Robótica, astronomía y exploración espacial: la experiencia que espera a André Enoc en la NASA

A sus 10 años, el niño hondureño ha destacado internacionalmente por su pasión por la ciencia y compartir conocimientos de astronomía y exploración espacial con otros menores a través de charlas, redes sociales y proyectos educativos

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:32 -
  • Agencia EFE
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El niño hondureño André Enoc Mejía, de 10 años, participará del 1 al 7 de junio en un campamento internacional de formación en el Centro Espacial Kennedy de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, de Estados Unidos). Este 30 de mayo viajó acompañado de su madre.

 Foto: Cortesía
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Será la primera vez que Honduras estará representada en un campamento internacional de formación espacial, en Cabo Cañaveral, Florida, indicó la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un mensaje en la red social X.

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"Durante una semana participará en actividades de robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y simulaciones inspiradas en programas de astronautas, junto a instructores y personal especializado de la NASA", añade la información oficial.

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André Enoc Mejía ha destacado internacionalmente por su pasión por la ciencia y compartir conocimientos de astronomía y exploración espacial con otros menores a través de charlas, redes sociales y proyectos educativos.

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Antes de su viaje, Mejía, quien ha figurado entre los expositores de noches astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, y su madre, Lissa Mejía, fueron recibidos por el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien le ha brindado apoyo al niño prodigio hondureño.

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"Para nosotros fue muy importante que el presidente escuchara a un niño de diez años y creyera en sus ideas", expresó la madre del menor.

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André Enoc Mejía es fundador de Exoplanets Lab, un proyecto educativo mediante el que comparte conocimientos sobre astronomía y exploración espacial con niños y jóvenes hondureños y latinoamericanos.

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Ha participado cinco veces en el programa NASA Spce Apps Challenge, en olimpiadas nacionales de matemática, astronomía y astronáutica, y recibido varios reconocimientos internacionales.

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Cuando tenía 9 años, el hondureño André Enoc Mejía Romero fue reconocido con el International Star Kids Awards 2025, convirtiéndose en el primer niño del país en ingresar a la comunidad mundial de niños prodigio.

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El menor estaba muy feliz el día que viajó junto a su madre rumbo al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida.

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¡Un catracho de 10 años lleva los sueños de todo un país hasta la NASA! Desde Diario La Prensa le deseamos muchos éxitos.

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