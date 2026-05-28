Proponen seguro obligatorio para motociclistas ante el aumento de accidentes viales

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional recibió una iniciativa de ley que busca establecer la obligatoriedad de un seguro de vida y contra accidentes para todos los conductores de motocicletas en Honduras, ante el aumento de accidentes viales que saturan los centros asistenciales.

Asimismo, el proyecto incluye regulaciones para las casas comerciales de motocicletas, que deberán entregar cada unidad con un seguro de protección civil integrado desde la venta.

La propuesta plantea que la adquisición del seguro esté vinculada de forma obligatoria a la emisión y renovación de la licencia de conducir, como medida para garantizar cobertura médica en caso de accidentes.

Según autoridades médicas del Hospital Escuela y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), seis de cada diez pacientes hospitalizados por accidentes de tránsito corresponden a conductores de motocicletas, en su mayoría jóvenes en edad productiva.

La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, explicó que la iniciativa busca reducir el impacto en el sistema sanitario y obligar a una mayor responsabilidad vial.

“Presentamos una iniciativa de ley para asegurar que toda persona que anda en motocicleta, obligatoriamente vinculado a la licencia, debe tener un seguro contra accidentes”, señaló.

Bermúdez agregó que las estadísticas hospitalarias reflejan una crisis en los servicios de emergencia, donde la mayoría de los ingresos por trauma están relacionados con accidentes en motocicleta.

“De cada 10 pacientes hospitalizados, seis son jóvenes accidentados en motocicleta”, detalló la parlamentaria, quien además es médica.

El proyecto establece que el costo de las pólizas deberá ser definido mediante un análisis técnico entre aseguradoras, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y distribuidores del rubro, tomando en cuenta factores como cilindraje, edad y riesgo de siniestralidad.

La iniciativa también toma como referencia modelos aplicados en países de la región como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, donde existen seguros obligatorios para circular.

“El costo de rehabilitar a un joven por accidente de motocicleta nos está costando más que tratar otras enfermedades graves”, concluyó Bermúdez.