La Dipampco será eliminada tras masacre de cinco agentes en Corinto

Tegucigalpa, Honduras

El encuentro fue encabezado por el presidente Nasry Asfura junto a los titulares del Poder Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente, además de autoridades del área de seguridad como el ministro de Seguridad Gerson Velásquez, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Enrique Rodríguez Burchard, y el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) sostuvo una reunión de alto nivel en la que se determinó la eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

La decisión se tomó tras el análisis de la situación de la Dipampco, luego de la muerte de cinco agentes ocurrida el 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés.

De acuerdo con lo resuelto, los titulares de los poderes del Estado y de las instituciones de seguridad acordaron suprimir la Dipampco, decisión que fue confirmada a LA PRENSA por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

El propio Zambrano ya había manifestado horas antes que la Dirección debía desaparecer, aunque aclaró que esa determinación no era competencia del Poder Legislativo.

“La Dipampco tendría que desaparecer, pero no es potestad del Congreso Nacional tomar esa determinación”, declaró el legislador.

La medida surge tras el operativo en el que perdieron la vida cinco agentes durante un enfrentamiento con una estructura criminal en Corinto, acción que, según se informó, no habría sido debidamente aprobada. Este hecho provocó una intervención interna dentro de la institución.

Además, se informó que la Dipampco será intervenida y que el próximo viernes 29 de mayo se presentará un informe oficial ante la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la decisión de suprimir la dirección ya habría sido adoptada por las altas autoridades del gobierno hondureño.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado fue creada el 20 de julio de 2022 mediante el acuerdo PCM 1417-2022, sustituyendo a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

Como parte de la nueva estrategia de seguridad, se prevé la creación de una nueva institución con filtros de ingreso más estrictos para el personal y la reestructuración de los agentes actuales, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.