Capturan a sospechosos de matar a tres estudiantes en El Progreso

El Progreso, Yoro.

En allanamientos domiciliarios fueron capturados este viernes dos sospechosos del triple crimen contra estudiantes del Instituto Perla del Ulúa, en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

Los tres estudiantes asesinados el martes en El Progreso, Yoro, fueron sepultados el jueves por la tarde, en medio de la consternación de los parientes. Las víctimas eran Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo.

Una fuente dijo a LA PRENSA que los detenidos quedaron captados en un video de una cámara de seguridad y testigos los habrían identificado como ejecutores del triple crimen.