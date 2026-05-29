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Capturan a sospechosos de matar a tres estudiantes en El Progreso

Fueron detenidos en esa ciudad este viernes en allanamientos domiciliarios. Los tres estudiantes ultimados tenían 15 años de edad

Capturan a sospechosos de matar a tres estudiantes en El Progreso

Los detenidos enfrentarán cargos relacionados con el triple crimen.

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El Progreso, Yoro.

En allanamientos domiciliarios fueron capturados este viernes dos sospechosos del triple crimen contra estudiantes del Instituto Perla del Ulúa, en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

Los tres estudiantes asesinados el martes en El Progreso, Yoro, fueron sepultados el jueves por la tarde, en medio de la consternación de los parientes. Las víctimas eran Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo.

Una fuente dijo a LA PRENSA que los detenidos quedaron captados en un video de una cámara de seguridad y testigos los habrían identificado como ejecutores del triple crimen.

Pandilleros confundieron a estudiantes del Perla del Ulúa con rivales

Los jóvenes, todos de 15 años de edad y estudiantes del colegio Perla del Ulúa, fueron ultimados a balazos por desconocidos que los interceptaron cuando caminaban por un callejón en la colonia Suazo Córdova tras salir de una actividad estudiantil.

Las autoridades policiales informaron el 27 de mayo que las diligencias del caso avanzaban y que entre las primeras líneas de investigación manejaban que presuntos miembros de la Pandilla 18 estarían detrás del triple crimen, tras confundir a las víctimas con miembros de estructuras criminales contrarias

Dolor y llanto en sepelio de estudiantes asesinados en El Progreso

El Instituto Perla del Ulúa, donde estudiaban los adolescentes, informó que Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno cursaban el noveno grado en la jornada vespertina.

Por su parte, Carlos Daniel Vásquez Suazo, además de estudiar, colaboraba atendiendo un kiosco escolar dentro del centro educativo.

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Redacción La Prensa
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