Hoy lanzan la Feria Juniana 2026, esperan una derrama de L1,200 millones para SPS

San Pedro Sula, Honduras

Junio ​​es sinónimo de fiesta en la capital industrial. Los sampedranos celebrarán en 2026 los 490 años de fundación de San Pedro Sula y también su feria patronal en honor a San Pedro Apóstol.

Las autoridades municipales inaugurarán hoy las actividades de la Feria Juniana en la Plaza Las Banderas con presentaciones de batucada, artistas nacionales y espectáculos de luces. Además, proyectan que la festividad dejará una derrama económica de 1,200 millones de lempiras.

La agenda de la feria está orientada al disfrute de las familias sampedranas y visitantes, además de representar una oportunidad para emprendedores y comerciantes de distintos rubros.

El programa festivo inicia este 29 de mayo con el lanzamiento oficial de la Feria Juniana en Plaza Las Banderas y dará paso al III Foro Iberoamericano, que reunirá a representantes de más de 70 países.

El lunes 3 de junio serán recibidos en el salón consistorial los participantes del III Foro Iberoamericano, donde las autoridades municipales mostrarán los atractivos y el potencial de la ciudad.

Asimismo, se desarrollarán carnavalitos en distintos barrios y colonias desde el viernes 5 de junio, comenzando en Cofradía, Los Cármenes, Satélite, Rivera Hernández, Chamelecón, Stibys, colonia Fesitranh y Asentamientos Humanos.

Según el calendario de la feria, el viernes 12 de junio a las 5:00 pm se abrirá la plaza de juegos mecánicos en un predio ubicado entre el segundo anillo y la 27 calle.

Ese mismo día también abrirán sus puertas la Plaza Juniana en las instalaciones de la 105 Brigada, donde cada noche habrá diferentes actividades y espectáculos. El valor de la entrada variará según el grupo artístico invitado.

El domingo 14 de junio a las 4:00 am se realizará la edición número 50 de la Maratón de Diario La Prensa, una de las actividades deportivas más emblemáticas de San Pedro Sula y Honduras, que reunirá a atletas nacionales e internacionales.

Las actividades comenzarán el viernes 19 de junio con la inauguración de la Expojuniana en Expocentro a las 4:00 pm. Ese mismo día abrirá sus puertas el Campo Agas a partir de las 6:00 pm.

Los carnavalitos continuarán en barrios y colonias, mientras que el sábado 20 de junio se desarrollará el desfile hípico, que iniciará en la 105 Brigada y finalizará en el monumento a la Madre.

El domingo 21 de junio se celebrará el Color Run municipal y el Día Nacional de la Baleada.

La celebración seguirá el sábado 27 de junio, a las 3:00 pm, se conmemorará el aniversario 490 de San Pedro Sula y posteriormente se realizará el tradicional desfile de carrozas sobre la avenida Circunvalación.

El lunes 29 de junio, Día de San Pedro Apóstol, se celebrará una misa solemne en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, como parte del cierre de la feria patronal.

Para el evento inaugural de hoy se espera la participación de Karl Berkling, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), y de Ericelda Leonardo, regidora municipal y presidenta del Comité de la Feria Juniana 2026.

Las autoridades informaron que el 80% de los fondos generados durante la festividad serán destinados a la Fundación Museo para la Infancia “El Pequeño Sula”, presidida por Zoila Santos, esposa del alcalde. El 20% restante será para la Fundación Integrar.