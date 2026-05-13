SPS se alista para el Foro Iberoamericano y le apuesta también al turismo Mice

San Pedro Sula, Honduras

La capital industrial se prepara para acoger el III Foro Iberoamericano de Turismo bajo el lema “Tecnología y Desarrollo: Inteligencia que potencia territorios”. El encuentro de la industria turística se realizará del 1 al 3 de junio. La edición anterior se celebró en Santa Marta, Colombia, donde Honduras fue presentada oficialmente como sede de la tercera edición. El foro representa un esfuerzo conjunto entre la empresa privada y Gobierno buscando convertirse en una plataforma para impulsar más cumbres y eventos internacionales en Honduras, especialmente en San Pedro Sula. En esta tercera edición, los organizadores buscan consolidar el foro como un espacio de diálogo y acción público-privada que permita a la industria turística afrontar de manera conjunta los retos y desafíos de la región. Los organizadores explicaron que el foro estará enfocado en cuatro ejes: gobernanza y acción público-privada; productividad y competitividad; inclusión y empleabilidad; y sostenibilidad y resiliencia. Estos pilares reflejan una visión integral del turismo como motor de desarrollo territorial y social. Honduras fue el país seleccionado para albergar el evento y San Pedro Sula será la ciudad anfitriona, con el objetivo de impulsar un modelo turístico basado en inteligencia artificial, sostenibilidad y desarrollo territorial. Diversas instituciones vinculadas al turismo trabajan actualmente en posicionar a Honduras y a destinos como San Pedro Sula como una propuesta multidestino sólida, moderna y competitiva.

Honduras busca posicionarse en la industria Mice

Recientemente, Honduras participó en el PCMA Convening LATAM 2026, uno de los encuentros más influyentes de la industria global de reuniones y eventos, celebrado en Ecuador. Durante el evento, Honduras y San Pedro Sula fueron destacados como destinos con potencial para albergar congresos y convenciones internacionales. La PCMA (Professional Convention Management Association) es considerada una de las organizaciones más importantes de la industria global de reuniones, congresos y convenciones, integrando a líderes internacionales, asociaciones, organizadores profesionales de eventos, destinos y empresas vinculadas al turismo Mice. Honduras participó con una delegación de 19 representantes de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Copán, Roatán y del sector académico, con el objetivo de proyectar al país como un destino emergente con capacidad para desarrollar congresos, convenciones y eventos internacionales de gran formato. La participación hondureña evidenció una estrategia articulada entre el sector público, privado y académico para posicionar al país dentro de la industria de reuniones, uno de los segmentos turísticos con mayor impacto económico y generación de empleo. Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de Honduras, señaló que la presencia del país en este encuentro responde a una estrategia orientada a atraer visitantes de alto impacto, generar inversión, fortalecer la conectividad y dinamizar la economía a través del turismo de reuniones. En esta ocasión, el Instituto Hondureño de Turismo extendió la invitación a burós de convenciones, representantes del sector privado y la academia para participar conjuntamente en el evento y fortalecer una visión de país alineada a objetivos comunes.

Dentro de la propuesta presentada por Honduras en Ecuador, San Pedro Sula destacó como una de las ciudades con mayor potencial para liderar el desarrollo de la industria de reuniones en la región. Durante el encuentro se resaltó la ubicación estratégica, conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad instalada de San Pedro Sula, características que la consolidan como la principal puerta de entrada al país y un hub natural para congresos, convenciones y eventos internacionales.

“San Pedro Sula cuenta actualmente con más de 3,700 habitaciones hoteleras y tres centros de convenciones de primer nivel en una sola ciudad, además de una cadena de valor robusta integrada por proveedores especializados en producción, audiovisual, montaje, logística, catering, turismo y organización profesional de eventos”, dijo Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de Honduras. Estas condiciones permiten que la ciudad compita con mayor fuerza dentro del mercado regional MICE, ofreciendo experiencias integrales y capacidad para albergar eventos de gran escala. Guillermo Orellana, quien también es gerente general del Hotel Copantl, destacó el respaldo del Gobierno Central a la industria de reuniones y puso como ejemplo el III Foro Iberoamericano de Turismo que se desarrollará en junio en San Pedro Sula. “Participar en este tipo de eventos nos permite mostrar al mundo lo que Honduras tiene para ofrecer, generar confianza y atraer nuevos eventos al país”, enfatizó. Como parte de la agenda oficial, la delegación hondureña participó en el espacio de negocios “Speed Dating”, donde sostuvo más de 30 reuniones estratégicas con asociaciones internacionales, organizadores de congresos y líderes de la industria. Ana Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), capítulo San Pedro Sula, destacó que el PCMA es uno de los eventos más importantes de la industria de reuniones y aseguró que Honduras presentó una oferta competitiva.