Inspector policial muere en un enfrentamiento en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.

Un inspector de la Policía Nacional murió la madrugada de este miércoles tras resultar herido en un enfrentamiento armado ocurrido durante una operación en el barrio Lomas #2 de Catacamas, Olancho. La víctima fue identificada como Luis Fernando Hernández García, miembro de la promoción XXXVIII de la Academia Nacional de Policía (Anapo), quien se desempeñaba como inspector policial.

De acuerdo con el informe preliminar, Hernández García salió junto a un Clase II y dos agentes policiales para verificar una denuncia sobre supuestos individuos armados que presuntamente consumían drogas y alcohol dentro de una vivienda del sector. Según el reporte oficial, al llegar al inmueble los policías fueron atacados a disparos desde el interior de la casa, resultando herido el inspector con dos impactos de bala en el hombro derecho.