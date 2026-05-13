Vuelve el calor este miércoles en mayoría de zonas de Honduras

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 41 grados centígrados en la zona sur del país. Según el pronosticador Jairo García, los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más elevadas de la jornada, mientras que otras regiones como Santa Bárbara, Olancho, Colón y Comayagua también presentarán máximas superiores a los 35 grados.

En contraste, las zonas montañosas y occidentales reportarán temperaturas más frescas durante la madrugada y la noche. Intibucá será el departamento con el clima más templado, con mínimas de hasta 15 grados centígrados.

Predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país. Sin embargo, una vaguada en altura y el transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento del este, producirán lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada en la región... pic.twitter.com/3hhZyjOhZf — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 13, 2026

El reporte también detalla que departamentos como El Paraíso, Gracias a Dios, La Paz y Lempira alcanzarán temperaturas cercanas a los 34 grados, mientras que en Francisco Morazán y Atlántida se esperan máximas de entre 32 y 33 grados. En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, parámetros considerados normales para la navegación.