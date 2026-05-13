  1. Inicio
  2. · Honduras

Vuelve el calor este miércoles en mayoría de zonas de Honduras

Ante las altas temperaturas, Copeco reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de prevención

Vuelve el calor este miércoles en mayoría de zonas de Honduras

Fotografía que muestra una zona de la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: EFE
Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 41 grados centígrados en la zona sur del país.

Según el pronosticador Jairo García, los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más elevadas de la jornada, mientras que otras regiones como Santa Bárbara, Olancho, Colón y Comayagua también presentarán máximas superiores a los 35 grados.

Síntomas de fiebre amarilla pueden confundirse con hantavirus: cómo diferenciarlos

En contraste, las zonas montañosas y occidentales reportarán temperaturas más frescas durante la madrugada y la noche. Intibucá será el departamento con el clima más templado, con mínimas de hasta 15 grados centígrados.

El reporte también detalla que departamentos como El Paraíso, Gracias a Dios, La Paz y Lempira alcanzarán temperaturas cercanas a los 34 grados, mientras que en Francisco Morazán y Atlántida se esperan máximas de entre 32 y 33 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, parámetros considerados normales para la navegación.

Congreso promueve reformas para proteger a los defensores ambientales

Asimismo, las autoridades señalaron que el país permanece bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:08 de la tarde.

Ante las altas temperaturas, Copeco reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de prevención, especialmente en las horas de mayor intensidad del calor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias