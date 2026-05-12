Congreso promueve reformas para proteger a los defensores ambientales

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, dirigida por el diputado David Manaiza, sostuvo este martes una reunión de socialización con representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el fin de discutir una propuesta de normativa destinada a establecer reglas para los procesos de consulta ambiental y comunitaria en el país.

En la reunión también estuvieron presentes los diputados Alia Kafati y Lenin Valeriano, quienes destacaron la importancia de reforzar los sistemas de protección para las personas que defienden el medio ambiente, además de impulsar cambios legales que contribuyan a disminuir los niveles de impunidad en casos relacionados con disputas socioambientales.

La diputada Alia Kafati, valoró este primer acercamiento con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y señaló la importancia de dar mayor reconocimiento a las labores que realizan las instituciones y entidades enfocadas en la protección del medio ambiente.