Congreso promueve reformas para proteger a los defensores ambientales

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, dirigida por el diputado David Manaiza, sostuvo este martes una reunión de socialización con representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el fin de discutir una propuesta de normativa destinada a establecer reglas para los procesos de consulta ambiental y comunitaria en el país.
En la reunión también estuvieron presentes los diputados Alia Kafati y Lenin Valeriano, quienes destacaron la importancia de reforzar los sistemas de protección para las personas que defienden el medio ambiente, además de impulsar cambios legales que contribuyan a disminuir los niveles de impunidad en casos relacionados con disputas socioambientales.
La diputada Alia Kafati, valoró este primer acercamiento con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y señaló la importancia de dar mayor reconocimiento a las labores que realizan las instituciones y entidades enfocadas en la protección del medio ambiente.
Prevenir conflictos
La comisionada del Conadeh, Blanca Izaguirre, detalló que en el encuentro se dio a conocer un informe realizado en conjunto con la ASJ, titulado “Entre la ley y el abandono”, el cual analiza los factores estructurales que originan la violencia y los conflictos que afectan a quienes defienden el medio ambiente.
Asimismo, Izaguirre señaló que el estudio tomó como referencia casos ocurridos en los departamentos de Yoro, Colón y Comayagua, en los que se evidenciaron fallas en las etapas de investigación y en los procesos de enjuiciamiento.
“La idea es no llegar hasta los asesinatos y avanzar en reformas que realmente generen un impacto para garantizar la vida y la integridad”, manifestó Izaguirre.
El diputado Lenin Valeriano, consideró que este encuentro constituye una primera aproximación importante para reforzar la coordinación entre instituciones y avanzar en el diseño de herramientas orientadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
De igual forma, subrayó la apertura del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para colaborar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y entidades dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales.