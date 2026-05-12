Este miércoles entregan nómina final de postulantes al CNE y el TJE

Tegucigalpa, Honduras

La espera para iniciar la elección de las nuevas autoridades electorales se prolongará al menos 24 horas más, luego de que la Comisión Especial de Selección confirmara que no entregará este martes el listado de los postulantes aptos.

Pese a que el equipo técnico ha trabajado en el análisis de los perfiles, los comisionados requieren de una última jornada de deliberaciones para finiquitar un documento que debe cumplir con plazos legales estrictos antes de pasar a manos de la junta directiva.​ La entrega de la nómina coincide con un ambiente de estancamiento político en el Congreso Nacional, donde las bancadas mayoritarias aún no logran un punto de encuentro.

El documento final será la base sobre la cual el pleno deberá decidir quiénes ocuparán las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), un proceso que demanda una mayoría calificada que hoy parece lejana.

​"Hasta mañana miércoles se entregará la lista final, no nos da tiempo el día de hoy; nos vamos a reunir a partir de las 3:00 de la tarde la comisión, pero no la presentaremos hoy", expresó Antonio Rivera Callejas, diputado y presidente de la Comisión Especial de Selección.

​Aunque la ley impone plazos fatales a la comisión para entregar los nombres de los candidatos, una vez que el listado llegue a la Secretaría del Legislativo, el tiempo queda a discreción de la directiva.

La estrategia de la presidencia del Congreso apunta a no someter la lista a votación de forma inmediata, sino a utilizar los nombres seleccionados como una herramienta para establecer puentes de diálogo con las diferentes fuerzas políticas.

​El principal escollo sigue siendo la aritmética parlamentaria, ya que para realizar los nombramientos se requiere el respaldo de 86 diputados.